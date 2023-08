Presidentja Osmani: Prizren, ma i bukri vend

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani gjatë mbrëmjes së djeshme ka vizituar qytetin e Prizrenit.

Gjatë kësaj vizite, Osmani ka mbajtur takime me gratë e shoqatës kundër kancerit të gjirit “Renesanca” si dhe me shoqatën e grave të komunitetit turk “Orkide” e cila merret me punime tradicionale, shkruan Arbresh.info.

“Prizren, ma i bukuri vend! Mbrëmë, përgjatë vizitës në Prizren, në takime me gratë e shoqatës kundër kancerit të gjirit ‘Renesansa’ , si dhe me shoqatën e grave të komunitetit turk “Orkide”, e cila merret me punime tradicionale.”, ka shkruar Osmani në Facebook.