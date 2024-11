Prishtina dhe Ballkani ndajnë pikët në kryederbin e fundjavës

Prishtina dhe Ballkani kanë ndarë pikët duke luajtur baras 1-1, të dielën në ‘Fadil Vokrri’.

Prishtinasit dhe kampionët në fuqi të Kosovës, u përballen në derbin e xhiros së 14-të të elitës së futbollit tonë.

Bleart Tolaj në minutën e 32-të shënon pas asistimit të Lindon Emerllahut, duke kaluar Ballkanin në epërsi prej 0-1, rezultat më të cilin u mbyll pjesa e parë e kësaj përballje.

Fraksioni i dytë i kësaj sfidë, solli ndeshje interesante, derisa Prishtina përmes Leotrim Kryeziut në minutën e 61-të gjeti golin e barazimit.

Deri në fund të ndeshjes, të dy skuadrat e kërkuan golin e fitores, megjithatë, kjo ndeshje u mbyll baras 1-1.

Pas këtij barazimi, Ballkani renditet e dyta me 26 pikë, dy me pak se lideri i tabelës, Drita, kurse, Prishtina zë vendin e katërt me 22 sosh.