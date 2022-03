Prishtina shënon fitore të rëndësishme ndaj Bashkimit

Prizrenasit e nisën më mirë ndeshjen, me një epërsi prej shtatë pikësh, 7:14, dhe gjatë gjithë çerekut të parë ishin në epërsi, duke e fituar këtë pjesë 16:24.

Bardhekaltrit nuk u dorëzuan dhe u rikthyen shpejt për të barazuar rezultatin në 34:34, e më pas shkuan në pushim me rezultat 45:43.

Periudha e tretë ishte e baraspeshuar, ku asnjëra skuadër nuk arrinte të shkëputej, ndërsa rezultati në semafor pas 30 minutash ishte 65:62, duke bërë që sfida të vendoset në dhjetë minutat e fundit.

E, në dhjetë minutat e fundit, prishtinasit ishin shumë më të mirë, si në mbrojtje, ashtu edhe në sulm, duke shënuar fitore bindëse 93:74.

Te Sigal Prishtina u dalluan vëllezërit Zeqiri me nga 17 pikë, Muhamedali Janjeva me 17 pikë e tetë kërcime dhe Henry Dugat me 15 pikë, dhjetë kërcime dhe tetë asistime, kurse te Bashkimi u dalluan Valon Bunjaku me 15 pikë, pesë kërcime e pesë asistime dhe John Florevus me 17 pikë e 11 kërcime.

Sigal Prishtina ka 12 fitore e 12 humbje, kurse Bashkimi nëntë fitore e 15 humbje.