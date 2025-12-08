Prizren, ankohen drushitësit, bizneset e tyre janë drejt mbylljes

Shumica e popullatës kanë hequr dorë nga ngrohja me dru. Tashmë hapësirat e druve, që në dimrat e kaluar mbusheshin me klientë, janë të zbrazura. Drushitësit ankohen se bizneset e tyre janë drejt mbylljes.
Dimrat e butë e ngrohja me rrymë kanë çuar drejt krizës fushat e druve në Prizren. Sahit Bajrami nga Pirana thotë se ka 26 vjet që biznesin e tij e ushtron me shitjen e druve, por këtë vit ai thotë se ka arritur në pikën më të ulët të shitjes.
“Jemi para mbylljes si biznes, total jemi para mbylljes, do të thotë në të ardhmen, nëse vazhdon kësisoji, atëherë duhet me e mbyll. Këtë vit po e them 70% ka ra puna, plus problemin më të madh e kemi se as letrat nga ana e pylltarisë nuk janë lëshuar”, tha Sahit Bajrami, drushitës.
Sipas Sahit Bajramit, banorët që jetojnë në qytet, kanë më shumë interes të blejnë dru, sesa ato në fshatra.
“Në fshat janë bërë ma zotni, nëse i ka marrë përpara 10 metra, tash i merr 5, nëse i ka marr 5 tash i merr 2, do të thotë s’ka asgjë. Unë përpara kam pagua 50, 60 deri në 70 mijë euro TVSH shtetit, tash jam në bllokadë”, tha Sahit Bajrami, drushitës.
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Në një tjetër biznes të këtij lloji, hallet janë pothuajse të njëjta. Daim Ukaj, që për dekada merret me blerjen dhe shitjen e druve, thotë se këtë vit veç 30% të druve ka arritur t`i shesë, ndërsa ky vit është i fundit me këtë biznes familjar.
“Nuk është puna te çmimi, por tash janë bërë modern, drutë janë të kalume ma. Tash ka dalë modernizimi, njerëzit i kanë bo kushtet e mira, veç për qejf, kush merr një metër, jo mu nxeh por veç me pa flakën, jo jo për ngrohje shumë pak marrin. Jemi në përfundim edhe ne, unë i kam një djalë e një vajzë të dy më kanë dal jashtë, edhe vëllai i ka dy i kanë dalë jashtë, i kanë kryer fakultetet e kanë ik”, tha Daim Ukaj, drushitës.
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
E transportuesi i druve, Nesim Mazreku, nga Mamusha, ka frikë se tani mund të ngelet pa punë.
“Nuk kam punë tjetër, më ka ra edhe mu puna, shumë pak janë duke u shit drutë shumë pak, ma shumë me rrymë i kanë nxemjet me pelet”, tha Nasim Mazreku, transportues.
Blerësit janë shumë të rrallë që shihen në fusha të druve e ata nuk kanë dëshirë të flasin as për çmimin e as për mënyrën se si ngrohen në stinën e dimrit. Dikur, sipas shitësve të druve, radha për t`u furnizuar me dru ishte shumë e gjatë e punëtorët gati e gdhinin për t`i bërë gati kërkesat e shumta të qytetarëve për dru zjarri.
Marketing
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren