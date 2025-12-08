5.9 C
Prizren
E hënë, 8 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

Prizren, ankohen drushitësit, bizneset e tyre janë drejt mbylljes

By admin

Shumica e popullatës kanë hequr dorë nga ngrohja me dru. Tashmë hapësirat e druve, që në dimrat e kaluar mbusheshin me klientë, janë të zbrazura. Drushitësit ankohen se bizneset e tyre janë drejt mbylljes.

Dimrat e butë e ngrohja me rrymë kanë çuar drejt krizës fushat e druve në Prizren. Sahit Bajrami nga Pirana thotë se ka 26 vjet që biznesin e tij e ushtron me shitjen e druve, por këtë vit ai thotë se ka arritur në pikën më të ulët të shitjes.

Express Kredi nga BiCredit

“Jemi para mbylljes si biznes, total jemi para mbylljes, do të thotë në të ardhmen, nëse vazhdon kësisoji, atëherë duhet me e mbyll. Këtë vit po e them 70% ka ra puna, plus problemin më të madh e kemi se as letrat nga ana e pylltarisë nuk janë lëshuar”, tha Sahit Bajrami, drushitës.

Sipas Sahit Bajramit, banorët që jetojnë në qytet, kanë më shumë interes të blejnë dru, sesa ato në fshatra.

“Në fshat janë bërë ma zotni, nëse i ka marrë përpara 10 metra, tash i merr 5, nëse i ka marr 5 tash i merr 2, do të thotë s’ka asgjë. Unë përpara kam pagua 50, 60 deri në 70 mijë euro TVSH shtetit, tash jam në bllokadë”, tha Sahit Bajrami, drushitës.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Në një tjetër biznes të këtij lloji, hallet janë pothuajse të njëjta. Daim Ukaj, që për dekada merret me blerjen dhe shitjen e druve, thotë se këtë vit veç 30% të druve ka arritur t`i shesë, ndërsa ky vit është i fundit me këtë biznes familjar.

“Nuk është puna te çmimi, por tash janë bërë modern, drutë janë të kalume ma. Tash ka dalë modernizimi, njerëzit i kanë bo kushtet e mira, veç për qejf, kush merr një metër, jo mu nxeh por veç me pa flakën, jo jo për ngrohje shumë pak marrin. Jemi në përfundim edhe ne, unë i kam një djalë e një vajzë të dy më kanë dal jashtë, edhe vëllai i ka dy i kanë dalë jashtë, i kanë kryer fakultetet e kanë ik”, tha Daim Ukaj, drushitës.

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

E transportuesi i druve, Nesim Mazreku, nga Mamusha, ka frikë se tani mund të ngelet pa punë.

“Nuk kam punë tjetër, më ka ra edhe mu puna, shumë pak janë duke u shit drutë shumë pak, ma shumë me rrymë i kanë nxemjet me pelet”, tha Nasim Mazreku, transportues.

Blerësit janë shumë të rrallë që shihen në fusha të druve e ata nuk kanë dëshirë të flasin as për çmimin e as për mënyrën se si ngrohen në stinën e dimrit. Dikur, sipas shitësve të druve, radha për t`u furnizuar me dru ishte shumë e gjatë e punëtorët gati e gdhinin për t`i bërë gati kërkesat e shumta të qytetarëve për dru zjarri.

Marketing

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Gjykata e Prizrenit dhe UPZ nënshkruajnë marrëveshje trevjeçare bashkëpunimi
Next article
Bizneset turke shprehin interes për bashkëpunim me Odën e Prizrenit

Më Shumë

Lajme

KRU “Hidroregjioni Jugor” vazhdon aksionin e shkyçjeve për konsumatorët me borxhe të pashlyera

KRU “Hidroregjioni Jugor” në Prizren ka njoftuar se ekipet e inspektoratit po vazhdojnë aksionin e shkyçjeve nga rrjeti i ujësjellësit ndaj konsumatorëve që kanë...
Lajme

Me letërnjoftim serb të falsifikuar, ia bart pronën të tretëve pa dijeni – arrestohet i dyshuari në Prizren

Në Prizren është zbuluar një rast i rëndë i falsifikimit të dokumenteve dhe uzurpimit të pronës. Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, një person...

Prokuroria e Prizrenit mban ligjërata në shkolla kundër dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore

Totaj takon drejtuesit e “Hidroregjionit Jugor”, diskutohet zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit

“Fëmijët në Skenë 2025”, mbahet festivali i teatrit për fëmijë në Suharekë

Bashkimi në finale të Superkupës

Bashkimi synon rikthimin pas humbjes, përballet me Rahovecin 029

Rrethimi i Skënderbeut

31 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Drini i Bardhë mbyll sezonin vjeshtor me fitore

Për rrugën Tetovë – Prizren janë ndarë dy milionë euro

Nëna e Shpat Kasapit flet mes dhimbjes për humbjen e të birit: Nuk kam fjalë, ishte gjysma ime

Përfundon rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në rrugën “Xhemë Gostivari” në Prizren

Letërnjoftim i falsifikuar i Serbisë përdoret për tjetërsimin e pronës në Prizren, arrestohet një person

Driton Selmanaj tërhiqet nga posti i asamblistit në Prizren

Zafir Berisha në listën e AAK-së: Në këtë betejë jam për Kosovën, jo për “kukulla politike” dhe jo për skenarë të dështuar

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne