Prizren: Armë pa leje në veturë, policia arreston të dyshuarin

Një aksion rutinë i Policisë së Kosovës ka rezultuar me arrestimin e një personi nën dyshimin për posedim të paautorizuar të armës.
” Rreth orës 03:20 të mëngjesit, gjatë patrullimit në rrugën “Edit Durham” në Prizren, njësitet policore kanë ndalur një veturë të tipit VW Golf 7, ngjyrë e kuqe. Gjatë kontrollit të automjetit dhe të personit, është gjetur një pistoletë në sirtarin e makinës”, njofton policia.
I dyshuari, ka deklaruar se e posedonte armën pa leje. Në vendngjarje ka intervenuar ekipi i krim-teknikës, i cili ka sekuestruar armën si provë materiale.
Pas shoqërimit në stacionin policor dhe intervistimit, me urdhër të Prokurorit të Shtetit, ndaj të dyshuarit është iniciuar rasti për “Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar i armëve”, ndërsa është ndaluar për 48 orë.
