Prizren: Arrestohet personi i pestë në rastin e fajdeve të datës 22 dhjetor 2021

Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, njofton opinionin se ka arrestuar personin e pestë, i dyshuar se ka kryer veprën penale “Fajdeja” nga neni 331 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). Personi i arrestuar është pjesë e grupit të cilët janë arrestuar gjatë aksionit të Prokurorisë të datës 22 dhjetor 2021. Arrestimi i të njëjtit vjen pas një pune hetimore gjashtë (6) mujore, të Prokurorisë në koordinim të plotë me Policinë e Kosovës –Sektorin e Hetimeve Rajonale në Prizren. Si rrjedhojë e këtij operacioni, janë bastisur 8 (tetë) lokacione dhe janë sekuestruar para, vetura, armë, telefona, laptop, kompjuterë, kontrata, regjistra të ndryshme dhe marrëveshje të nënshkruara mes të pandehurve dhe viktimave.

Personi i arrestuar dyshohet se ka vepruar me dashje dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të pasurisë për vete duke kontraktuar shuma dukshëm jo proporcionale të pasurisë në këmbim të shërbimit (dhënies së borxhit), viktimave të fajdesë nga të cilët ka shfrytëzuar gjendjen e rënduar financiare, papërvojën e tyre dhe të njëjtëve u ka ofruar shuma të të hollave në formë të borxhit të cilët më pas i ngarkojnë me kamata të larta dhe të pa përballueshme. I njëjti është arrestuar në pikë kalimin kufitar në Vërmicë. Me aktvendim të prokurorit, i pandehuri është ndaluar për 48 orë dhe brenda afatit ligjor për të njëjtin do të paraqitet kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit.