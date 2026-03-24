9.4 C
Prizren
E martë, 24 Mars, 2026
type here...

FokusSiguri

Prizren/ Dorëzon armën e trashëguar në polici, iniciohet rast për posedim të paautorizuar

By admin

Një qytetar në Prizren është paraqitur vullnetarisht në stacionin policor dhe ka dorëzuar një armë zjarri, për të cilën dyshohet se ishte në posedim të paautorizuar.

Bëhet fjalë për M. G, i cili ka deklaruar se arma – një pistoletë e tipit “VZOR” – ishte blerë rreth 50 vite më parë nga vëllai i tij i ndjerë dhe më pas ishte trashëguar nga ai.

Sipas tij, arma nuk kishte leje dhe për këtë arsye ka vendosur ta dorëzojë në polici.

Në vendin e ngjarjes ka intervenuar njësia e krim-teknikës, e cila ka sekuestruar armën dhe një karikator.

Me udhëzim të Prokurorit të Shtetit, rasti është iniciuar për “Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” dhe po zhvillohet në procedurë të rregullt.

Previous article
Sot 27 vjet nga ndërhyrja e NATO-s, lufta dhe liria e Kosovës
Next article
Mjet i pashpërthyer në Samadrexhë të Suharekës, zona nën kontroll policor

Më Shumë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne