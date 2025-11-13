Prizren: Dy persona kapen me drogë, njëri dërgohet në mbajtje e tjetri lirohet

Në raportin 24-orësh thuhet se në rastin e parë, të ndodhur rreth orës 20:00, është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që, gjatë kontrollit tek i njëjti janë gjetur dhe konfiskuar 4.22 gram substancë e dyshuar narkotike e llojit marihuanë.
“Me vendim të prokurorit, pas intervistimit i dyshuari lirohet në procedurë të rregullt”, thuhet në njoftim.
Rasti ndaj tij është hapur si “Posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge”.
Ndërkaq në rastin e dytë, Policia tha se në orën 22:55 ka arrestuar të dyshuarin mashkull kosovar pasi që gjatë kontrollit në shtëpinë e tij janë gjetur dhe konfiskuar 15.10 gram substance narkotike e llojit kokainë, 24.58 gram substance narkotike e llojit marihuanë, një peshore, 270 euro para të gatshme, një telefon, 30 qese plastike për paketim dhe dy thika.
“Pas intervistimit, me vendim të prokurorit i dyshuari dërgohet në mbajtje”, njoftoi policia.
Ndaj të dyshuarit, policia ka hapur rast për “Blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje e paautorizuar e narkotikëve”.
