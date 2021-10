Gjykata Themelore në Prizren e ka dënuar me një vit burgim R.S., për veprën penale kanosje.

R.S. akuzohet se më 9 shtator e kishte kërcënuar të birin se do ta vriste me sëpatë. Ai kishte goditur me sëpatë një objekt në afërsi dhe i ishte drejtuar me fjalët “shtëpia është e imja, kam me ju mbyt, kam me ju kall”.