Prizren: Mungon i akuzuari dhe mbrojtësi i tij, dështon gjykimi për dhunë në familje

Mungesa e të akuzuarit S. G. dhe mbrojtësit të tij, avokatit Sylë Hoxha, ka bërë që të dështoi gjykimi i paraparë për të hënën në Gjykatën Themelore në Prizren, veprën penale dhunë në familje Kryeziut, i akuzuar për veprën penale lëndim i lehtë trupor.

Lidhur me mungesën e tyre gjykatësja Shpresa Emra , ka thënë se mbrojtësi i të akuzuarit G., avokat Sylë Hoxha, me 17 mars 2021, me parashtresë ka njoftuar gjykatën se nuk mundë të prezantoi në seancën e sotme pasi që i njëjti është i angazhuar me një rast tjetër në Viti, ndërsa i akuzuari G., është ftuar në mënyrë të rregullt, mirëpo mosardhjen nuk e kanë arsyetuar, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Gjykatësja Emra, ka konstatuar se nuk janë plotësuar kushtet ligjore për vazhdimin e seancës, andaj ka marr vendim që gjykimi të ndërpritet, ndërsa seanca e radhës e ka caktuar me 14 prill 2021 në ora 13:30

Ndryshe, në aktakuzën e Prokurorisë Themelore në Prizren të ngritur më 10 dhjetor 2019, S. G., akuzohet se nga data e pa vërtetuar e deri me 12 nëntor 2019, në fshatin Dobrusht të Prizrenit pikërisht në shtëpinë e tyre të përbashkët, kryen dhunë ose keqtrajtim psikologjik ndaj viktimës së ndjeshme për shkak të moshës së vjetër- të dëmtuarës N. G.

Sipas aktakuzës një veprim i tillë është bërë me qëllim të cenimit të dinjitetit të personit tjetër brenda marrëdhënies familjare, meqë të dëmtuarën e ka bashkëshorte të dajës, në atë mënyrë në vazhdimësi e keqtrajton të dëmtuarën duke penguar në jetën e sajë të lirë në shtëpinë e tyre të përbashkët ku e dëmtuara jeton në dy dhoma korridor dhe banjo të shtëpisë së përbashkët familjare ku në çdo moment i pandehuri dhe e dëmtuara shihen ndërsa i pandehuri e fyen në mënyra të ndryshme.

Tutje në aktakuzë thuhet se i pandehuri vazhdimisht fyen të dëmtuarën me fjalët “ta q…. magaricën e nënës, k*rvë, r*spi, me*kë, mër*inë e ke mbush vendin me erë, kqyr qysh të ka pa të ka lënë, të ka fikë, që ke mbet e nënës r*spi, hup prej këtuhit, liroma vendin, o hajnin e nënës, hajdutin e nënës, mike vjedh lugët”, në pas i vërsulet ta godas, e dëmtuara nuk lëviz nga vendi, i pandehuri me këtë rast nuk e godet fizikisht por e pështynë në fytyrë, me të cilat veprime tek e dëmtuara ka shkaktuar shqetësim të madh.

Me këto veprime i akuzuari ka kryer veprën penale dhuna në familje nga neni 248 par.1 dhe 2 të KPRK-së./BetimipërDrejtësi