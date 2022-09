Prizren/ Ndalohet një person me urdhërarrest të gjykatës – i dënuar me një vit burgim

Sot në orën 09:30 stacioni policor në Prizren ka arritur që ta ndalojë një person të kërkuar më urdhërarrest të gjykatës.

Për personin e ndaluar, gjykata Themelore në Prizren kishte lëshua urdhërarrest, pasi që i njëjti me aktgjykim të plotfuqishëm ishte i dënuar me burgim me kohëzgjatje prej një viti, pasi që ishte shpallur fajtor për veprën penale “Vjedhje e rëndë”, transmeton Klan Kosova.

“I ndaluari pas përfundimit të procedurave administrativë dërgohet në Burgun e Prishtinës për vuajtje të dënimit (1 Vit)”.