Prizren/ Promovohet libri “Varri i quajtur Tivar” i autorit Mitat Krasniqi

Libri “Varri i quajtur Tivar” i autorit Mitat Krasniqi u promovua sot në Prizren.
Redaktori i librit, Berat Batiu, tha se në këtë vepër autori Krasniqi trajton Masakrën e Tivarit përmes rrëfimit të Hëvziut – jo thjesht një i mbijetuar i asaj masakre, por babai i vetë autorit.
“Ky fakt i jep veprës një dimension të thellë autobiografik, sepse kemi të bëjmë me një bir që merr mbi vete përgjegjësinë për ta dokumentuar dhe për ta bërë publike përvojën e dhimbshme të babait të tij. Kështu, rrëfimi nuk është vetëm histori kolektive, por edhe histori familjare – një trashëgimi kujtese që kalon nga brezi në brez”, tha Batiu.
Ngjarjet vendosen në pranverën e vitit 1945, në periudhën e përfundimit të Luftës së Dytë Botërore dhe të konsolidimit të pushtetit jugosllav. Mobilizimi i dhunshëm i të rinjve shqiptarë nga Kosova, marshimi i tyre drejt Shqipërisë e më pas drejt Tivarit, si dhe ekzekutimi masiv i tyre, paraqiten jo si episode të izoluara, por si pjesë e një skeme të organizuar politike dhe ushtarake.
“Autori i jep veprës karakter dokumentar duke u mbështetur në rrëfim të drejtpërdrejtë, në detaje konkrete hapësinore dhe kohore, si dhe në përshkrime që synojnë autenticitetin e dëshmisë. Në këtë kuptim, dokumentimi funksionon si kujtesë historike, ku letërsia bëhet mjet për të rikthyer në diskursin publik një ngjarje të mbuluar nga heshtja ideologjike dhe pluhuri i harresës”, tha ai.
“Hëvziu nuk është thjesht protagonist individual; ai përfaqëson tipologjinë e viktimës së pafajshme historike. Ai është njeri i zakonshëm, punëtor krahu, i shkëputur dhunshëm nga jeta e tij e përditshme dhe i përfshirë në një mekanizëm shfarosës që nuk e ka zgjedhur”, u shpreh Batiu.
Historiani prof. dr. Parim Kosova uroi autorin për librin. Sipas tij, për Masakrën e Tivarit janë shkruar shumë libra. “Prandaj, e uroj autorin për këtë libwr”, tha ai.
Autori i librit, Mitat Krasniqi, tregoi se motivi dhe qëllimi për ta shkruar librin buron nga dashuria e madhe dhe kujtimi i pashuar për babain e tij, Hëvziun./PrizrenPress.com/
