14.6 C
Prizren
E hënë, 17 Nëntor, 2025
type here...

FokusSiguri

Prizren, shkatërrohen mbi 355 kilogramë narkotikë të konfiskuar

By admin

Mbi 355 kilogramë narkotikë të konfiskuar janë shkatërruar në Prizren nën mbikëqyrjen nga Prokuroria, Gjykata dhe Policia.

Me autorizim të ushtruesit të detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, ka marrë pjesë të hënën në procesin e shkatërrimit të substancave narkotike të konfiskuara në raste të ndryshme penale.

Shkatërrimi është kryer nga komisioni kompetent, i përbërë nga përfaqësues të Prokurorisë, Gjykatës dhe Policisë së Kosovës, duke respektuar procedurat standarde dhe masat e sigurisë. Procesi u realizua në një ambient të licencuar, në përputhje me kërkesat ligjore.

Express Kredi nga BiCredit

Gjatë këtij procesi janë shkatërruar: marihuanë: 347 kg e 804.79 g, kokainë: 886.89 g, heroinë: 7 kg e 788.7 g, bimë kanabis: 8 copë, fara kanabisi: 100 kg + 37.7 g, kërpudha narkotike: 155.7 g, monedha të letrës: 160 euro, valixhe (çanta): 3 copë.

“Ky aktivitet është mbështetur nga Home Affairs Programme of the European Union in Kosovo (HAPE), i financuar nga Bashkimi Evropian”, thuhet në njoftimin e lëshuar nga Prokuroria Themelore në Prizren./PrizrenPress.com/

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i teksti

Previous article
Spitali i Prizrenit prezanton Planin 100-ditor dhe projektet strategjike për vitin 2026

Më Shumë

Fokus

Sulmohet zyrtari i Postës së Kosovës në Prizren, arrestohet një i dyshuar

Një zyrtar i Postës së Kosovës është sulmuar mesditën e sotme në qendër të qytetit të Prizrenit. Si pasojë e incidentit, viktima ka pësuar lëndime...
Lajme

Prokuroria kërkon paraburgim për të arrestuarin për vjedhje të rëndë në Prizren

Prokuroria Themelore në Prizren, njofton opinionin publik se ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Prizren, caktimin e masës së paraburgimit në afat prej 30...

Shaqir Totaj konfirmon pesë drejtori për LDK-në në qeverisjen e ardhshme të Prizrenit

Punëtori dyditore në Prizren: Gratë fuqizohen në politikën lokale

Roli i LDK-së përcaktoi fituesin në Prizren

Klasikja e femrave: Bashkimi pret Prishtinën sot në Prizren

Zafir Berisha me djem niset për protestë: Të gjitha rrugët të çojnë në Strasburg të Francës!

Spitali i Prizrenit prezanton Planin 100-ditor dhe projektet strategjike për vitin 2026

HISTORIKE, Play Off-i për Kupën e Botës 2026, u sigurua

Personi në fotografi kërkohet për vjedhje të rëndë në Prizren

Nga sot gomat e dimrit të obligueshme

Ylli bie përballë Borës

Ilaçi që premton jetë deri në 150 vjet dhe ndalon kancerin?

Vetura përfshihet nga flakët në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Mbi 2400 gjoba dhe 52 aksidente në 24 orët e fundit në Kosovë – një me fatalitet

Sonte derbi i të pamposhturve: Bashkimi përballet me Pejën në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne