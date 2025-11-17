5.8 C
Prizren, vidhen mbi 50 mijë euro stoli ari

By admin

Një rast i rëndë vjedhjeje është regjistruar në Prizren, ku një shtëpi në rrugën “Fadil Ferati” është shënjestruar nga persona ende të paidentifikuar.

Ngjarja ka ndodhur në kohë të papërcaktuar dhe është zbuluar pasi pronarja e shtëpisë, P. C. ka raportuar rastin në polici.

Express Kredi nga BiCredit

Nga veprimet e para hetimore është konstatuar se autorët kanë depërtuar me forcë brenda objektit dhe kanë marrë një sasi të konsiderueshme stoli  ari dhe bizhuterish, të vlerësuara rreth 50 mijë euro. Në momentin e vjedhjes, në shtëpi nuk ka qenë askush.

Patrulla policore dhe sektori i hetimeve kanë dalë në vendngjarje, ndërsa rasti tashmë është marrë nga Sektori Rajonal i Hetimeve në Prizren, të cilët po ndërmarrin veprimet e mëtejshme për identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e plotë të rrethanave./Sinjali

