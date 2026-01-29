7.1 C
Prizren
E enjte, 29 Janar, 2026
type here...

LajmeSiguri

Prizren: Arrestohet i dënuari me 2 vite burgim për shitblerje të drogës, dërgohet në vuajtje të dënimit

By admin

Policia e Kosovës (PK) njofton se është arrestuar E.Q., pasi po kërkohej si i dënuar me 2 vjet burgim për shitblerje të narkotikëve.

Sipas Policisë, i pandehri u arrestua të enjten dhe u dërgua në vuajtje të dënimit.

“Më datë 29.01.2026, policët e njësitit për realizimin e urdhëresave të Stacionit Policor Prizren, pas veprimeve operative–hetimore dhe duke vepruar sipas një plani taktiko-operativ, kanë arritur të lokalizojnë dhe të arrestojnë të dyshuarin E.Q., nga Prizren. I njëjti ka qenë në kërkim pasi ishte i dënuar me vite burg efektiv me vendim të plotfuqishëm të Gjykatës Themelore të Prizrenit. I arrestuari është dënuar me 2 (dy) vite burg për veprën penale “blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge” nga neni 267, paragrafi 2 i KPRK-së. I arrestuari E.Q. fillimisht është sjellë në Stacionin Policor Prizren dhe më pas është dërguar në burg për vuajtjen e dënimit”, thuhet në njoftim.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

KLIKO VIDEON: https://www.facebook.com/reel/27684284817881954

KLIKO VIDEON:https://www.facebook.com/reel/2423652141385870/?s=single_unit

KLIKO VIDEON https://www.facebook.com/reel/1430800188460424 

KLIKO VIDEON https://www.facebook.com/reel/2521848758209808

Previous article
Aksioni kundër manipulimit të votave, ndalohen katër kryesues dhe një koordinator i KKZ-së në Prizren

Më Shumë

Lajme

Kërkohet paraburgim ndaj 23 personave, 21 komisionerë të dyshuar për falsifikim të rezultateve

Gjykata Themelore në Prizren ka pranuar kërkesat për caktimin e masës së paraburgimit për 23 persona. Lajmi është bërë i ditur nga zëdhënësi i Gjykatës...
Lajme

Arrestimi i kryesuesit të KKZ-së në Prizren, avokati Gjini: Veprim i paligjshëm

Kryesuesi i KKZ-së në Prizren ndalohet për intervistim, mbrojtja pretendon shkelje ligjore Kryesuesi i Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në Prizren, Nysret Bytyqi është arrestuar dhe...

Moti për javën e ardhshme: I ndryshueshëm, kryesisht i vranët dhe me shi

Kërkohet paraburgim për 11 persona të dyshuar për manipulim të votave

Agron Kuzhnini dhe bashkëshortja e tij, Vjollca Kuzhnini, japin dorëheqje nga AAK-ja në Prizren

Totaj tregon se punimet për rehabilitimin e “Kejit” në Shadërvan janë drejt përfundimit

Njëri prej prokurorëve që po heton manipulimin e votave ne Prizren, të dyshuar e ka djalin e axhës

Djali i Rasim Demirit, në mesin e të arrestuarve për manipulim të votave

I hiqen edhe disa vota Fetah Paçarizit, ky është rezultati aktual

Ditëlindja e 90-të e shkrimtarit të shquar, Ismail Kadare

Petrit Kryeziu, ish-gazetari që si kryeprokuror po lufton krimin

Dosja e Prokurorisë për manipulimet në Prizren: 50 euro komisioneres, kanosje për kryesuesen gjatë numërimit të votave

Dallaveret me vota, ish-kryeprokurori i Prizrenit: Edhe KQZ-ja duhet të ketë përgjegjësi

Drake me kapelë me flamurin shqiptar, fansat reagojnë masivisht

Përçarje/ Japin dorëheqje dy kryetarë të nëndegëve në LDK-në e Prizrenit

Derbi i çikave sot në kryeqytet

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne