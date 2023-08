Sabri Hamiti

Qyteti është krenar se është kryesori

Kur shkon në këmbë njëqind vjet:

Nis numron bimët, krojet, këngët,

Gurët e varreve dhe vitet.

Mbërrin i mplakur për tre breza

Me peshën e shekullit në shpinë.

I lodhur nga sëmundja e vetmisë

Gjen një shtëpi të moçme qyteti,

Që roje i bëjnë dy njerëz qindvjeçarë:

Njëri me kravatë e dokument,

Tjetri me plis e me kobure.

Mat moshën tënde e vetminë

Me plasat e tokës, kulmet e shprishura,

Oxhaqet pa tym…

E mëson drejtshkrimin, drejtpeshimin.

Kalaja rri lart e heshtur

Me dhëmbin e gjatë sa koha.

Kush e ka vetminë më të moçme:

Kalaja, Bistrica, Ti?

Apo Prizreni, që është më i madhi?

(Poezi shkruar në 100-vjetorin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, botuar te “Trungu ilir”, 1979)