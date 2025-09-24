26.3 C
Prizren
E mërkurë, 24 Shtator, 2025
type here...

Fokus

Prizreni dhe Kukësi drejt thellimit të bashkëpunimit ndërkufitar

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur sot në takim homologun e tij nga Kukësi, Albert Halilaj, ku u diskutua për zgjerimin e bashkëpunimit mes dy komunave fqinje.

Në fokus të bisedës ishin projektet ndërkufitare që pritet të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik dhe turizmin, si dhe në lehtësimin e qarkullimit të qytetarëve nga të dyja anët e kufirit.

Totaj dhe Halilaj u shprehën të përkushtuar për të intensifikuar lidhjet institucionale, duke krijuar më shumë mundësi zhvillimi për qytetarët e Prizrenit dhe Kukësit.

https://prizrenpress.com/421746-2h/

Kompania e Tarashajt ndihmon Shoqatën “Jetimat e Ballkanit”
Vjedhje e rëndë në Caparc të Prizrenit, hajnat grabisin stoli ari me vlerë mbi 20 mijë euro

