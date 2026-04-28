Prizreni dhe Shqipëria drejt bashkëpunimit në bujqësi: Drejtori Kadriaj e fton ministrin Salla për vizitë zyrtare

Drejtori i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Prizren, Nderim Kadriaj, po përfaqëson Komunën në edicionin e sivjetshëm të Panairit Ndërkombëtar “Ditët e Bujqësisë”, i cili po mbahet në qytetin e Lushnjes së Shqipërisë.
Gjatë vizitës në këtë ngjarje të rëndësishme rajonale, Kadriaj ka zhvilluar një bisedë konstruktive me Ministrin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të Shqipërisë, Andis Salla.
Me këtë rast, Kadriaj i ka përcjellë ministrit ftesën zyrtare për të vizituar Prizrenin, me qëllim forcimin e bashkëpunimit ndërshtetëror në sektorin e agrobiznesit.
Sipas njoftimit zyrtar nga Komuna e Prizrenit, ky takim synon krijimin e urave të reja të komunikimit
“Qëllimi i kësaj ftese është njohja nga afër e potencialit bujqësor të komunës sonë dhe eksplorimi i mundësive për bashkëpunim në projekte konkrete bujqësore”, thuhet në njoftimin e Komunës.
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren