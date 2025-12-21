1.9 C
Prizren
E diel, 21 Dhjetor, 2025
type here...

Fokus

Prizreni e mbyll vitin me shumë vizitorë,gastronomia e pëlqyer nga të huajt

By admin

Atmosfera e festave të fundvitit po ndihet pothuajse në çdo pjesë të qytetit të Prizrenit. Edhe në këto ditë të ftohta dimërore, vizitorët janë të shumtë nga vende të ndryshme të botës. Turizmi në Prizren nuk kufizohet më vetëm në stinën e verës por është i shtrirë gjatë gjithë vitit. Gastronomët prizrenas 2025-n e quajnë të suksesshëm pasi solli në këtë qytet edhe vizitorë për herë të parë.

Ndonëse përgjatë gjithë stinëve mbetet ndër qytetet më të vizituara, Prizreni edhe në fundvit, sidomos pas dekorimit është atraksion në vete. E në këto ditë të ftohta vizitorë nga vende të ndryshme nuk mungojnë.

“Ne po vijmë nga Stambolli në Kosovë kemi vizituar Prishtinën për festat e fundvitit dhe tash kemi ardhur në Prizren dhe këtu do të qëndrojmë pak dhe do të kthehemi ne Stamboll. Ushqimi i mirë, qoftet janë të shijshme, është një kulturë e ushqimit e ngjashme me atë tonin, gjithçka duket e bukur”, tha Nagia Pekin, turiste nga Turqia.

“Të gjitha janë shumë përshtatshme për me i vizitu, tana llojet e ushqimit i përdori, më së shumti më pëlqejnë qebabat”, theksoi Kadri Haxhiu, vizitor.

Express Kredi nga BiCredit

Ushqimi në Prizren pothuajse u është përshtatur të gjithë vizitorëve. Ilir Shala nga shoqata e gastronomëve të Prizrenit thotë se edhe çmimet nuk janë përfolur si të shtrenjta nga vetë vizitorët.

“Ndoshta është edhe një target, kur flasim ne krahas çmimeve që janë në vendin tonë dhe në vendet e tjera, edhe pse ka pas propogandim shumë të madh se jemi shumë të shtrenjtë, por përkundrazi, për vendin dhe atë që ofron gastronomia jonë, mendoj se e arsyeton edhe çmimin edhe shërbimin”, tha ai.

Përgjatë këtij viti Prizreni ka pritur dhe ka përcjellë vizitorë të shumtë. Ka pasur nga ata që vijnë për herë të parë dhe nga shumë që tashmë e kanë bërë traditë qëndrimin këtu.

“Kemi pas vizita nga Lindja e largët, nga Amerika, nga Spanja, Portugalia, gjithë vendet e tjera, pasi Prizreni është bërë si cak i vizitorëve. Përveç vendeve të Ballkanit që na kanë vizituar, këtë vit pasi janë hequr edhe masat për shtetin e Bosnjës, edhe ata kanë qenë vizitorë si shumë të tjerë”, shtoi ai.

Por, gastronomët jo vetëm në Prizren po përballen me sfida të ndryshme e më kryesorja është mungesa e punëtorëve. Gjithsesi, ardhja e mërgatës për festat e fundvitit, pritet të gjallërojë qytetin dhe t`i japë një shtytje turizmit në Prizren./RTK

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Alis triumfon në Fest 64 – “Nân” do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision

Më Shumë

Fokus

Tre persona arrestohen për degradim të mjedisit në Prizren

Prokuroria Themelore në Prizren, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, ka zhvilluar më 4 qershor 2025 një aksion kundër degradimit të mjedisit, në kuadër...
Fokus

Kamioni ndot asfaltin, kompania gjobitet me 1000 euro në Prizren

Pas ankesave të qytetarëve për ndotjen e asfaltit në rrugën “Besim Shala” nga kamionët e angazhuar në punime ndërtimore, patrulla e Stacionit Policor Prizren...

Vdes shoferi i kamionit që u aksidentua në autostradë

Kurti hap fushatën zgjedhore në Prizren

PDK-ja nis fushatën nga Prizreni, Hamza: Ka ardhur koha për të vepruar

Rahoveci 029 forcohet para duelit me Vëllaznimit

U paralajmërua për acar dhe temperatura deri në -20 gradë për fundvit në Kosovë, reagon IHMK

PDK-ja në Prizren nis fushatën zgjedhore me homazhe në Landovicë dhe te Monumenti i Lirisë

Spitali i Prizrenit dhe Policia, bashkë për shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve

Po restaurohet Kulla e Hajrulla Çantës në Rahovec, aset i mbrojtur i trashëgimisë kulturore

Ramush Haradinaj: Aleanca krah Prizrenit!

Sonte nis Big Brother VIP Albania 5, ja emrat e përfolur dhe banori i parë i konfirmuar

Aulona Muhadri dhe Merisa Bilalli, pjesë e 5-shes më të mirë të vitit

Gjendet një trup i pajetë në Prizren, dyshohet për vdekje nga arma e zjarrit

Nxënësit nga Peqani i Suharekës vizitojnë “Reporting House”, njihen me historinë bashkëkohore të Kosovës

‘Oda e Prizrenit’ organizon aktivitet për trashëgiminë dhe inovacionin në tekstil

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne