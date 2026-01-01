1.9 C
Prizreni e nis vitin 2026 me lindjen e foshnjës së parë mashkull

By admin

Në minutat e para të vitit 2026, në Spitalin e Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren ka ardhur në jetë foshnja e parë mashkull e këtij viti.

“Në orën 00:05 një nënë nga Prizreni ka sjellë në jetë të porsalindurin, i cili gëzon shëndet të plotë dhe peshon 3,460 gramë”, njofton Spitali i Prizrenit.

Drejtori i Spitalit, Osman Hajdari, bashkë me stafin ka vizituar nënën dhe e ka uruar për lindjen e foshnjës së parë të vitit, duke i dhuruar edhe një buqetë me lule të freskëta.

Po ashtu, ai ka shprehur mirënjohje për ekipet kujdestare, të cilat edhe gjatë ditëve dhe netëve festive vazhdojnë me përkushtim dhe profesionalizëm kryerjen e detyrave, duke ofruar shërbime dhe kujdes shëndetësor për pacientët.

