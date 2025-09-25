17.5 C
Prizren
E enjte, 25 Shtator, 2025
type here...

Kulture

Prizreni gati për takimin letrar “Prizreni – Poezia – Tetova”

By admin

Shoqata për Kulturë dhe Art “Fidani” në Prizren, në bashkëpunim me Shoqatën e Shkrimtarëve “Oeneum” nga Tetova mbajn një takim letrar me moton “Prizreni – Poezia – Tetova”.

Ngjarja do të zhvillohet më sot nga ora 15:00, në oborrin e Muzeut të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, dhe pritet të mbledhë poetë nga Kosova dhe Tetova, si dhe artdashës të fjalës së shkruar.

Programi do të nisë me pritjen e mysafirëve, vendosjen e luleve tek lapidari i dëshmorëve, vizitë në bibliotekën e qytetit dhe muzeun e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit.

Hapja zyrtare e manifestimit do të bëhet në ora 16:00 me fjalë përshëndetëse nga organizatorët, lexim poezie nga krijuesit pjesëmarrës, pika muzikore me muzikë klasike dhe diskutime letrare.

Ky takim synon të krijojë ura bashkëpunimi kulturor, të ndajë ndjenja dhe mendime përmes vargut poetik dhe të afrojë krijuesit me lexuesit në një atmosferë miqësore e frymëzuese.

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Deputetja Duda Balje në përkrahje të Shaqir Totajt: Kryetari është jaran dhe shok i madh i boshnjakëve
Next article
Prizren: Vidhet motoçikleta, policia e gjen dhe ia kthen pronarit

Më Shumë

Sport

Gentrit Halili rinovon me Ballkanin deri në vitin 2028

FC Ballkani ka njoftuar se mbrojtësi 23-vjeçar Gentrit Halili ka zgjatur kontratën e tij me klubin deri në vitin 2028, raporton PrizrenPress. Halili është pjesë...
Siguri

Ndalohen mallra të padeklaruara në Vërmicë

Të premten, rreth orës 22:30, në Pikën Kufitare Vërmicë, gjatë një kontrolli rutinë doganor, është selektuar për kontroll të detajuar një automjet në hyrje...

Liria uron Bashkimin për ndeshjen historike evropiane

Prishtina fiton në Malishevë dhe merr kryesimin e Superligës

Prizreni shënon fitoren e parë në Ligën e Parë

“Mashtrim me letra, po shfrytëzohet fushata”, kryetari Bexhet Xheladini akuzohet për krizën e ujit në Blaç

Djali i Ukshin Hotit, Andini, kërkon mbështetje për kushëririn e tij, Etrit Hoti, kandidat për Kuvendin Komunal të Rahovecit

Punime në rrugën “Agim Shala”, të enjten bllokohet përkohësisht Transiti i Ri në Prizren

Sekuestrohen armë dhe një sasi e municionit në Prizren

LDK në Malishevë premton ujë të pijshëm, energji dhe investime në bujqësi

Liria e Prizrenit ndahet me Klodian Duron

Muharremaj: Gratë e Suharekës kanë dëshmuar se përfaqësimi i tyre në institucione nuk është vetëm një numër, por vlerë e veçantë për shoqërinë

Ndahet nga jeta aktori dhe profesori i shquar, Enver Petrovci

Kurti dhe Abrashi zhvillojnë takim me banorët e Zhurit

Ngritet aktakuzë ndaj personit që vodhi mbi 3 kg ari në një argjendari në Prizren

Rahoveci 029 nis me fitore fazën përgatitore

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne