18.3 C
Prizren
E martë, 19 Gusht, 2025
type here...

Lajme

Prizreni i dyti në Kosovë për numrin e shkurorëzimeve gjatë qershorit

By admin

Nga janari deri në qershor të këtij viti, 776 çifte në Kosovë i kanë dhënë fund martesës së tyre, sipas të dhënave të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK).

Vetëm në muajin qershor janë regjistruar 135 raste të shkurorëzimeve, që paraqet një rritje prej 19 për qind krahasuar me muajin maj.

Sipas raportit të ASK-së, Prizreni renditet i dyti në nivel vendi për numrin e çifteve që kanë përfunduar martesën në muajin qershor, me 14 raste të regjistruara. Në krye të listës mbetet Peja me 17 raste, ndërsa pas Prizrenit vjen Ferizaji me 13 raste.

Këto shifra pasqyrojnë një trend në rritje të shkurorëzimeve në vend, ku krahas numrit të përgjithshëm, edhe komunat kryesore si Prizreni po regjistrojnë një prirje të lartë në këtë drejtim.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Aktakuzë ndaj dy personave nën dyshimin se lejuan rrënimin e “Sarajit të vjetër” në Prizren , shkaktuan dëm në vlerë mbi 15 milionë euro
Next article
KB Bashkimi nis përgatitjet për sezonin e ri

Më Shumë

Opinione

Remzi Ademaj-Kur rënia i jepë kuptim jetës

Më 15 gusht 1998 në fshatin Nashec ra në një pritë Remzi Ademaj - Komandant Petrit Kodra për të jetësuar idealet e trashëguara brez...
Fokus

“Fillimisht i nxitën qentë në përleshje” – Prokuroria jep detaje për vrasjen me thikë në Prizren

Prokuroria Themelore në Prizren, njofton opinionin publik se ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Prizren, caktimin e masës së paraburgimit në afat prej 30...

Prizren/ Një muaj paraburgim ndaj të dyshuarit për vrasje të rëndë

Aventurë dhe adrenalinë e re në Prizren – Zip Line ju bën të fluturoni mbi qytetin historik

Gjykata ia cakton një muaj paraburgim Ramadan Morinës, i dyshuar për krime lufte ndaj civilëve shqiptarë në Malishevë

NISMA prezanton listën e kandidatëve për Kuvend Komunal të Prizrenit

Prof. dr. Samedin Haxhijaha nderohet post mortem me dekoratën për humanizëm ‘Dr. Ali Sokoli’

Komuna e Prizrenit hap tender afro 10 mijë euro për bileta aeroplani

Abrashi: Prizreni është gati për ndryshim

Policia shqipton mbi 2 mijë e 300 gjoba trafiku brenda 24 orëve

Operacion antidrogë në Prizren, sekuestrohet kokainë 300 mijë euro

Suhareka dhe GERMIN nënshkruajnë Memorandum Bashkëpunimi për angazhimin e diasporës

Vendoset gurthemeli për objektin e ri të zjarrfikësve në Suharekë

Nisin punimet për rehabilitimin e Kaptazhës IV tek “40 Burimet” në Prizren

Gjykata e Prizrenit cakton një muaj paraburgim ndaj të dyshuarit për trafikim me narkotikë

Numri i vogël i zjarrfikësve problem për menaxhimin e zjarreve në Suharekë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne