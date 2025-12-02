Prizreni i gatshëm për menaxhimin e rrugëve gjatë dimrit

Komuna e Prizrenit ka përgatitur ekipet për pastrimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve lokale, rajonale dhe magjistrale gjatë sezonit dimëror.
Me afrimin e stinës së dimrit dhe paralajmërimet për reshje, Drejtoria e Shërbimeve Publike ka nisur përgatitjet për menaxhimin e situatave në rrugë.
Drejtori Çelë Lamaj tha se janë marrë masat e nevojshme për pastrimin e rrugëve dhe përballimin e kushteve të vështira atmosferike.
“Ekipet janë të gatshme të intervenojnë në çdo situatë, duke siguruar që rrugët të mbeten të qarkullueshme, si në qytet ashtu edhe në vendbanimet rurale”, tha Lamaj./TV Prizreni
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren