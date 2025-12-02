3.1 C
Prizreni i gatshëm për menaxhimin e rrugëve gjatë dimrit

By admin

Komuna e Prizrenit ka përgatitur ekipet për pastrimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve lokale, rajonale dhe magjistrale gjatë sezonit dimëror.

Me afrimin e stinës së dimrit dhe paralajmërimet për reshje, Drejtoria e Shërbimeve Publike ka nisur përgatitjet për menaxhimin e situatave në rrugë.

Drejtori Çelë Lamaj tha se janë marrë masat e nevojshme për pastrimin e rrugëve dhe përballimin e kushteve të vështira atmosferike.

“Ekipet janë të gatshme të intervenojnë në çdo situatë, duke siguruar që rrugët të mbeten të qarkullueshme, si në qytet ashtu edhe në vendbanimet rurale”, tha  Lamaj./TV Prizreni

Lajmet e Fundit

