Prizreni në balotazh: Totaj 41.45 për qind, Abrashi 30.39 për qind

KQZ sot ka shpalllur resulttatet përfundimtare per kryetarë komunash.

Në balotazh do të shkojë edhe komuna e Prizrenit.

Dy kandidatët që morën me së shumti vota janë Shaqir Totaj dhe Artan Abrashi.

 

Shaqir Totaj (PDK): 41.45 % dhe Artan Abrashi (VV): 30.39 per qind.

Ndahet nga jeta Arben Fondaj, ish-lojtar dhe ish-anëtar i bordit të Yllit dhe FBK-së
Nesër seanca për Qeverinë

