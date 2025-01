ProCredit Superliga vazhdon këtë fundjavë me ndeshjet e xhiros së 19-të, duke e bërë garën për pozitat kryesore gjithnjë e më interesante.

Në takimin e parë të kësaj xhiroje, Proton Cable Prizreni do të përballet me Trepçën në Palestrën “Minatori” në Mitrovicë. Ndeshja, që do të zhvillohet sot, në orën 17:00, ka rëndësi të madhe për të dyja skuadrat.

Prizrenasit janë të tetët me katër fitore dhe 14 humbje, ndërsa Trepça renditet e dyta me 12 fitore dhe 6 humbje./PrizrenPress.com/