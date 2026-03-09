13.2 C
Prizren
E hënë, 9 Mars, 2026
type here...

Fokus

Prizreni plaifikon zgjerimin e ndriçimit publik nëpër lagje e fshatra

By admin

Drejtori i Shërbimeve Publike në Komunën e Prizrenit, Islam Ukaj, ka bërë të ditur se po punohet për zgjerimin e ndriçimit publik nëpër lagjet dhe fshatrat e komunës.

https://prizrenpress.com/shitet-banesa-ne-lagjen-dardania-te-prizrenit/

Në emisionin “Fol me Arin”, ai tha se aktualisht po zbatohet një kontratë që mbulon pjesën më të madhe të qytetit dhe disa fshatra.

“Sa i përket ndriçimit publik në lagjet Ortakoll dhe lagje të tjera, ne jemi duke punuar, ku kemi një kontratë kornizë që mbulon pjesën më të madhe, edhe lagje të qytetit, por edhe nëpër fshatra, dhe besoj se shumë shpejt, edhe në ato pjesë ku nuk ka ndriçim me kontratën që kemi, do të furnizohen të gjithë qytetarët, që të ketë ndriçim si në lagjet e tjera”, tha Ukaj. /Klankosova.tv

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
39 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë
Next article
Dy raste të vjedhjes në Prizren

Më Shumë

Fokus

Arrestohet një arsimtar në Mamushë, dyshohet se keqtrajtoi një nxënës

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar një arsimtar në Mamushë, pasi dyshohet se ka keqtrajtuar në nxënës. Rasti ka ndodhur të...
Sport

Superliga në aksion me super ndeshje

ProCredit Superliga e Kosovës në basketboll rikthehet në aksion me shumë ndeshje interesante. Derbi i kësaj jave zhvillohet ndërmjet rivalëve të vjetër të basketbollit të...

Shënohet 66-vjetori i lindjes së poetit Xhevdet Bajraj

Osmani: Kam dekretuar shpërndarjen e Kuvendit, vendi shkon në zgjedhje

Vdes papritur një 48-vjeçar gjatë një ceremonie varrimi në Prizren

Vdes një 56-vjeçare në një aksident në Nagavc të Rahovecit

Rriten temperaturat në prag të fundjavës, e premtja me diell

U përfol si kandidat për president, deklarohet Andin Hoti: Kjo është hajgare!

Universiteti ‘Ukshin Hoti’ dhe KFOR-i diskutojnë forcimin e bashkëpunimit

Vetëvendosje: Raporti i auditimit nxjerr në pah keqmenaxhim financiar në Komunën e Prizrenit

Gjenden mbetje eshtërore në Rahovec, dyshohet për person të zhdukur nga lufta

VV-ja e përmend Andin Hotin si alternativë për president

39 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Prizreni mban mbledhje solemne për Epopenë e UÇK-së, nderohet sakrifica e familjes Jashari

Homazhe në Landovicë për 28-vjetorin e “Epopesë së UÇK-së”

Haxhi Avdyli jep dorëheqje nga GUXO, kundërshton sulmet ndaj Osmanit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne