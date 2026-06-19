Prizreni pritet t’i ketë tetë deputetë në Kuvendin e Kosovës

Lidhja Demokratike e Kosovës do të përfaqësohet me Anton Quni, ndërsa Lëvizja Vetëvendosje do të ketë dy deputetë, Artan Abrashi dhe Arbër Rexha.
Sa i përket komuniteteve pakicë, dy deputetë do t’i takojnë partisë së komunitetit turk, ndërsa nga një deputet do të kenë partia e Emilija Rexhepi dhe partia e Duda Balje, si dhe një mandat nga koalicioni tjetër VAKAT./Klan Kosova
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