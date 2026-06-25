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Prizreni shënon Ditën e Zjarrfikësve me aktivitet vetëdijesues

By admin

Në kuadër të Ditës së Zjarrfikësve të Prizrenit, kryetari i Komunës, Shaqir Totaj, së bashku me drejtorin e Emergjencave dhe Sigurisë, Sead Arifi, si dhe zyrtarë të ekzekutivit komunal, vizituan zjarrfikësit në Shatërvan, ku u organizua një aktivitet simbolik për vetëdijesimin e qytetarëve mbi mbrojtjen nga zjarret dhe fatkeqësitë natyrore.

Gjatë aktivitetit, zjarrfikësit shpërndanë broshura informuese me udhëzime dhe këshilla praktike për rritjen e sigurisë së qytetarëve dhe parandalimin e rreziqeve.

Kryetari Totaj shprehu mirënjohje për punën dhe angazhimin e zjarrfikësve në shërbim të qytetarëve.

“Mirënjohje për të gjithë zjarrfikësit tanë, të cilët me përkushtim, profesionalizëm e sakrificë janë çdo ditë në shërbim të qytetarëve dhe në mbrojtje të jetës e pronës së tyre”, u shpreh Totaj./PrizrenPress.com/

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