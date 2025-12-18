3.2 C
Prizren
E enjte, 18 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

Probleme me furnizimin me ujë në disa zona të Prizrenit për shkak të ndërprerjes së energjisë

By admin

KRU Hidroregjioni Jugor njofton konsumatorët se për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike nga mbrëmja e djeshme, më 17 dhjetor 2025, në ora 21:00, ka ndodhur ndërprerja e furnizimit me ujë të pijshëm.

Aktualisht, pikat e furnizimit Nashec dhe Kojush 1 po funksionojnë me gjeneratorë.

Megjithatë, deri në rikthimin e furnizimit me energji elektrike nga KEDS, do të ketë ndërprerje të furnizimit në të gjitha zonat që furnizohen nga Nasheci, Kojush 1 dhe Kojush 2.

Furnizimi me ujë do të normalizohet menjëherë pas rikthimit të energjisë elektrike.

KRU Hidroregjioni Jugor falënderon qytetarët për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin. /

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Spitali i Prizrenit drejt transformimit, Vitia: Investim mbi 11 milionë euro
Next article
Gjenden mbetje mortore në Rahovec, Komisioni për të Pagjetur jep detaje

Më Shumë

Sport

Bashkimi mposht Trepçën në Mitrovicë

Bashkimi triumfon ndaj Trepçës në ndeshjen e xhiros së dhjetë të Superligës së Femrave, me rezultat 48:70 (15:20, 9:21, 12:19, 12:10), raporton PrizrenPress. Bashkimi shënon...
Lajme

Selmanaj: Na vjen keq që Kosova po shkon sërish në zgjedhje, LDK-ja nuk është përgjegjëse për bllokadën

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për deputet, Driton Selmanaj në emisionin “Info Nata” në Tëvë1, ka folur për zgjedhjet e parakohshme të 28...

Dimri Kulturor 2025 nis me muzikë dhe atmosferë festive në Prizren

Ardian Krasniqi fiton me nokaut në raundin e pestë

Rahoveci me fitore të madhe ndaj Pejës

Haradinaj takohet me Kilajn pas lirimit nga Haga: I urova kthimin e tij në shtëpi

Sigal Prishtina – Bashkimi, spektakël i garantuar në kryeqytet

Beteja e Gorozhupit: Luljeta e UÇK s’e la burrin, u vra edhe ajo

Gjenden mbetje eshtërore në Rahovec, dyshohet se i përkasin një personi të zhdukur gjatë luftës

Vdes një grua në aksidentin mes veturës e kamionit në autostradën “Ibrahim Rugova”

41 aksidente e mbi 1 mijë gjoba trafiku për 24 orë në Kosovë

Hapet zyra e re e Postës së Kosovës në Dragash

Prizren, vazhdon pastrimi i kanalit kullues në Marash

Mesjava sjell super përballje në ProCredit Superligë

Ngjyrat u shkrinë me dheun

Dy të lënduar nga aksidenti në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne