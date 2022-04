Projektligji për mjetet e TRUST-it u shpërndahet deputetëve të Kuvendit

Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Bekim Haxhiu, ka njoftuar se Projektligji që mundëson tërheqjen e 30 për qind të mjeteve të kursyera në Trust është shpërndarë sot tek deputetët e Kuvendit të Kosovës.

“Projektligji që mundëson tërheqjen e deri 30% të mjeteve nga Trusti u është shpërndarë sot deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Besoj se deputetët do të dëgjojnë zërin e qytetarëve dhe me integritet do të mbështesin këtë Projektligj që është kërkesë e qytetarëve. Tani plotësimi dhe ndryshimi i Ligjit nr. 04/L-101 për fondet pensionale të Kosovës, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin nr. 04/L-115, me Ligjin 04/L-168 dhe Ligjin nr. 05/L-116, është në dorën e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Ftoj të gjithë kolegët deputetë nga të gjitha subjektet politike parlamentare që ta mbështesin këtë kërkesë të qytetarëve për tërheqjen e mjeteve nga Trusti”, ka shkruar Haxhiu në “Facebook”.

Ndryshe dje Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, në mbledhjen e Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere, ka folur për mundësinë e tërheqjes së mjeteve të TRUST-it, Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, tha se është rrezik të preken mjetet e TRUST-it.

“Kjo do të shkaktonte precedent të rrezikshëm, pra po vërtetohet ajo që e kemi thënë edhe më parë për mjetet e TRUST-it. Ky fond nuk do të mund të ndihmojë ato familje që kanë nevojë”, tha ai.