15.8 C
Prizren
E premte, 10 Tetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Prokuroria dhe policia e Prizrenit i bashkërendojnë veprimet për zgjedhje

By admin

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, ka organizuar sot takim pune me Drejtorinë Rajonale të Policisë për rajonin e Prizrenit, me qëllim forcimin e bashkëpunimit dhe rritjen e efikasitetit në veprimet e përbashkëta ndërinstitucionale.

Në këtë takim morën pjesë Drejtori i Policisë Rajonale në Prizren kolonel Faton Alija, Komandantët e të gjitha stacioneve policore në Prizren, Suharekë, Dragash dhe Mamushë, Shefat e hetimeve, udhëheqësit e njësive të specializuara, si dhe prokurorë nga kjo prokurori.

“Qëllimi kryesor i këtij takimi ishte koordinimi dhe planifikimi i masave për mbikëqyrjen e procesit zgjedhor në zgjedhjet lokale që do të zhvillohen më datë 12 tetor 2025”, njofton Prokuroria Themelore në Prizren.

“Gjatë takimit u diskutua mbi rëndësinë e një procesi zgjedhor të drejtë, të lirë dhe të sigurt, duke theksuar rolin thelbësor që kanë prokurorët kujdestarë të caktuar për të ndjekur nga afër çdo situatë që mund të paraqitet gjatë ditës së zgjedhjeve dhe pas tyre”.

“U theksua bashkëpunimi i ngushtë ndërmjet Prokurorisë dhe Policisë si dhe angazhimi i përbashkët për garantimin e respektimit të ligjit dhe parandalimin e çdo shkeljeje që mund të cenojë integritetin e procesit zgjedhor”.

“Kryeprokurori Kryeziu, ka njoftuar se nën udhëheqjen e tij janë të angazhuar nëntë prokurorë për të garantuar zbatimin e ligjit gjatë procesit zgjedhor”.

Një tjetër pikë diskutimi gjatë takimit ishte edhe kontrolli i personave dhe objekteve nga ana e Policisë, me qëllim respektimin e plotë të veprimeve procedurale policore që ka për qëllim garantimin e një zbatimi korrekt dhe të ligjshëm të procedurës penale nga ana e Policisë dhe Prokurorisë në situata të ndryshme operative.

“Ky takim dëshmon përkushtimin dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm mes Prokurorisë dhe Policisë në funksion të mbrojtjes së ligjit dhe rendit publik, si dhe në garantimin e një procesi zgjedhor transparent dhe demokratik në qytetin e Prizrenit”.

Marketing

Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Tri ditë ende pa gjurmë, vazhdojnë kërkimet për gjetjen e Halim Sopajt

Më Shumë

Sport

Boksieri Riad Isufi renditet i 5-ti në Kampionatin Evropian U19 në Çeki

Boksieri i ri kosovar Riad Isufi ka arritur një rezultat të shkëlqyer në Kampionatin Evropian të Boksit për grupmoshën U19, që po zhvillohet në...
Fokus

Kamufloi drogë në ajvar apo sos domatesh, kapet nga policia i dyshuari në Suharekë

Një person është arrestuar në Reqan të Suharekës, pasi policia gjeti 56.52 gram marihuanë të fshehur në një kavanoz qelqi të mbushur me lëng,...

Shaqir Totaj: Në mandatin e dytë do ta gëzojmë teleferikun për në Kala të Prizrenit

Ecje sensibilizuese për ndërgjegjësimin kundër kancerit të gjirit në Malishevë

Ministria ia kthen rregulloren e bonus-zonimit Bali Muharremajt

Lahutari shqiptar përballë studiuesit të Harvardit – Salih Uglla (Uglanini) në koleksionin e Millman Parry-t

E rëndë: Arinjtë nxjerrin një trup nga varri në Bllacë të Suharekës, i futen në pronë edhe një banori

Ramush Haradinaj vizitoi Prizrenin: Mbështetje për bizneset vendore dhe zhvillimin ekonomik

Latifi diskuton me drejtorët për dinamikën e punëve komunale

Kombëtarja e Kosovës sonte do të përballet me Slloveninë

Defekte teknike në rrjetin e ujësjellësit, ‘Hidroregjioni Jugor’ ndërhyn në disa zona të Prizrenit

Fillimi i javës me shi e erëra të forta

Nenad Rashiq zgjidhet nënkryetar nga komuniteti serb

Policia në Prizren kërkon ndihmën e qytetarëve për arrestimin e një të dyshuari për narkotikë

Shaqir Totaj merr mbështetjen e sportistëve dhe shoqatave kulturore e artistike të Prizrenit

Krasniqi: Me Edon Canën, për një Rahovec që ecë përpara

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne