Prokuroria e Prizrenit me aksion të madh në gjithë Kosovën, Kryeziu: Target i kemi më shumë se 40 persona

Krimet Ekonomike të Policisë së Kosovës të udhëhequra nga një numër i madh i prokurorëve të Prokurorisë Themelore të Prizrenit, janë duke realizuar një aksion në disa qytete të Kosovës, raporton Gazeta Sinjali.
Lajmin për Gazetën Sinjali e ka konfirmuara edhe Petrit Kryeziu, kryeprokurori i Prizrenit.
“Aksioni është i gjerë dhe përfshinë të dyshuar në të gjithë Kosovën. Target kemi më shumë se 40 persona”, tha Kryeziu.
