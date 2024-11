Prokuroria e Prizrenit ndalon një të mitur për vjedhje dhe ngrit aktakuza kundër tetë personave

Prokuroria Themelore në Prizren Ndërmerr Veprime Të Rëndësishme: Ndalimi i Një Të Mituri dhe Aktakuza Kundër Tetë Personave për Vepra Penale

Prokuroria Themelore në Prizren ka ndërmarrë disa veprime të rëndësishme në luftën kundër krimit, duke ndaluar një të mitur dhe ngritur aktakuza ndaj tetë personave të dyshuar për vepra të ndryshme penale.

Sipas informacionit të fundit, Departamenti për të Mitur i Prokurorisë në Prizren ka ndaluar një person të mitur për një periudhë 24-orëshe, i cili dyshohet për kryerjen e veprës penale “Vjedhja e Rëndë”. Ky ndalim është bërë pas hetimeve të zhvilluara nga autoritetet kompetente, ndërsa hetimet për rastin janë ende në vazhdim.

Ndërkohë, Prokuroria Themelore ka ngritur gjithashtu gjashtë aktakuza kundër tetë personave për vepra të ndryshme penale. Disa nga aktakuzat përfshijnë dy raste për “Kanosje”, një aktakuzë për “Sulm” ndaj tre individëve, si dhe akuza për veprat penale “Marrka me posedim të pasurisë së luajtshme”, “Sulmi Seksual”, dhe “Heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave”.

Këto veprime të Prokurorisë synojnë të sigurojnë drejtësinë dhe të mbrojnë rendin dhe sigurinë e qytetarëve të Kosovës. Prokuroria ka theksuar se do të vazhdojë të veprojë me forcë kundër çdo forme të kriminalitetit dhe të sigurojë që të gjithë ata që janë përfshirë në aktivitete kriminale të përballen me ligjin.

