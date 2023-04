Prokuroria kërkon dënimin e inspektorit të ndërtimit në Prizren, mbrojtja lirimin e tij

Musliu po akuzohet se nuk ka ndërmarrë veprime kundër mbindërtimit pa leje të bërë nga investitori Mehmet Palushi, i cili ka tejkaluar lejen për një etazhitet, leje kjo e lëshuar nga Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor në Komunën e Prizrenit, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Prokurorja Gashi, fjalën përfundimtare të saj e ka dorëzuar me shkrim, duke shtuar se qëndron në tërësi pranë saj.

Po ashtu, prokurorja tha se me dëgjimin e dëshmitarëve dhe nga provat materiale, është vërtetuar se i akuzuari Musliu ka kryer veprën penale të keqpërdorimit të detyrës apo autoritetit zyrtar.

Ajo tha se dëmi që i është shkaktuar Komunës së Prizrenit lidhur me mospagimin e taksave komunale dhe përfitmi që i është shkaktuar Mehmet Palushit për çështjen e njëjtë, kapë shumën prej 2 mijë e 138 euro e 57 centë.

Tutje, prokurorja Gashi ka kërkuar që me rastin e shqiptimit të dënimit nga gjykata, të merren parasysh rrethanat rënduese dhe atë faktin e shkallës së lartë të dashjes së tij, se i akuzuari në asnjë moment nuk është penduar për mosveprimet apo veprimet që i ka ndërmarrë, shkallën e dëmit të shkaktuar, faktin që pozita të cilën ai e ushtron kërkon sjellje dhe veprime korrekte dhe se me sjellje të tilla zbeh imazhin e institucioneve publike dhe faktin se edhe më herët me aktgjykim të plotfuqishëm është dënuar për vepër penale pikërisht përmes kësaj gjykate.

Ndërsa, avokatja Morina fjalën përfundimtare të saj e ka dorëzuar me shkrim dhe gjatë elaborimit të saj tha se objekti i cili është objekt i akuzës, nuk është me tejkalim të lejes ndërtimore prej një etazhiteti, mirëpo është me tejkalim të lejes ndërtimore qysh nga fillimi i ndërtimit.

Sipas saj, inspektori paraprak ka qenë i detyruar të bëjë inspektimin e mëhershëm dhe ta ndërpresë qysh nga fillimi i ndërtimit dhe jo të pres të përfundojë etazhiteti i fundit, pastaj të bëjë inspektimin.

Morina tha se i akuzuari Musliu pas marrjes së pozitës si inspektor i inspektimeve ndërtimore, nuk është informuar nga kolegu i tij paraprak se objekti është i filluar dhe i mbaruar jashtë lejes ndërtimore sipas planit urbanistik, ku sipas këtij plani në atë vend nuk jepet leje ndërimore për një etazhitet më të lartë.