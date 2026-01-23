Prokuroria në Prizren me aksion për manipuluesit me vota

Prokuroria në Prizren sot ka nisur një operacion me shumë forca policore.
Insajderi merr vesh se ky operacion është rezultat i hetimit që nisi ditë më parë, pas të dhënave që dolën nga rinumërimi, të cilat kanë ngritur dyshimet për manipulim me vota në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025.
