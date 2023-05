Pronari i lokalit në Dragash sulmon fizikisht qiraxhiun, viktima kërkon ndihmë në spital

Një konflikt ka ndodhur dje në fshatin Restelicë të Dragashit, ku një person dyshohet se ka sulmuar fizikisht qiraxhiun e tij.

Burimet brenda Prokurorisë kanë bërë me dije se gjithçka dyshohet të ketë ndodhur pas një mosmarrëveshjeje mes palëve lidhur me lokalin që është lëshuar me qira, me ç’rast 65-vjeçari dyshohet se ka eskaluar në dhunë fizike.

Si pasojë e kësaj, viktima ka marrë lëndime trupore dhe ka kërkuar ndihmë mjekësore në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Dragash, ndërkohë që ka dhënë dëshminë e tij edhe në organet e hetuesisë./Sinjali

===============================================

Proton Cable po zgjeron praninë në tregun Austriak duke eksportuar kabllo elektrike Made in Kosova me cilësi të lartë.