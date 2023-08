Drejtoresha e Drejtorisë për Arsim dhe Edukim në Komunën e Malishevës, Arbëreshë Krasniqi, ka bërë me dije se me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor, pronari i restorantit “Diaspora”, Luan Ramaj ka dhuruar 4000 fletore për nxënësit e Malishevës.

“Në këtë fillim të vitit shkollor i nderuan e iu ndihmuan nxënësve me 4000 fletore! Me këtë rast e me këtë ndihmë ndihemi të nderuar edhe ne! Faleminderit restaurant “Diaspora” me pronar Luan Ramaj!”, ka shkruar në “Facebook” Krasniqi.