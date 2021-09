Protestojnë fermerët: 200 traktorë “do ta bllokojnë” nesër Ministrinë e Bujqësisë

Gjatë ditës së enjte, në Kosovë do të mbahet një protestë nga fermerët e pakënaqur me kriteret për subvencionimin e grurit.

Kjo protestë do të mbahet me traktorë dhe mjete tjera bujqësore para Ministrisë së Bujqësisë.

Organizatorët e protestës kanë paralajmëruar se në protestë do të jenë 200 traktorë.

“E njoftojmë Policinë e Kosovës, Qendra në Prishtinë se me kërkesën e bujqëve të Kosovës, pas skadimit të afatit 72 orësh të këtij njoftimi, do të mbahet një protestë e madhe paqësore me mekanizëm bujqësorë me datë 23.09.2021, (rreth 200 traktora), para Ministrisë së Bujqësisë për të kundërshtuar padrejtësitë e mëdha që po iu bëhen bujqëve nga Ministria e Bujqësisë“, thuhet në njoftim.