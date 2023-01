Pse janë të rëndësishme për luftën në Ukrainë, tanket amerikane Abrams?

Administrata amerikane po përgatitet të japë dritën jeshile për dërgimin e një “numri të konsiderueshëm” tankesh Abrams M1 në Kiev.

Kjo është raportuar nga burime të administratës amerikane të cituara nga “Wall Street Journal”.

Njoftimi do të ishte pjesë e një marrëveshjeje më të gjerë diplomatike me Gjermaninë.

Kështu, Berlini do të pranonte t’i dërgonte Ukrainës një numër më të vogël të tankeve të saj Leopoard 2, duke i dhënë gjithashtu Polonisë dhe vendeve të tjera miratimin për dërgimin e tankeve të tyre Leopard të prodhimit gjerman.

Rëndësia e Abrams M1

Lajmi përfaqëson një pikë të vogël kthese, pasi zhbllokon një situatë të bllokuar më parë.

Ditët e fundit, në fakt, për të autorizuar vende të ndryshme për të dërguar tanke Leopard të prodhimit të saj, Gjermania kishte vendosur kushtin që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të dërgonin tanke moderne.

Arsyetimi gjerman dhe hutimet e shprehura silleshin rreth temës së të kaluarës së Gjermanisë.

Në fakt, vitet e fundit vendi ka zhvilluar politika me një prirje dhe ndjeshmëri më të madhe ndaj pacifizmit.

Nga ana e tyre, Shtetet e Bashkuara fillimisht nuk ishin në favor të dërgimit të Abrams, siç kërkoi Gjermania.

Arsyeja: ukrainasit janë mësuar të përdorin tanke të prodhimit rus, ndërsa Abrams kanë një koncept shumë të ndryshëm, ata kanë një motor avionësh dhe konsiderohen të pamenaxhueshme dhe të vështira për t’u mirëmbajtur.

Kjo, nëse nuk jeni trajnuar në mënyrë specifike, gjë që natyrisht kërkon kohë.

Specifikat

Të përdorura në Luftën e Parë të Gjirit, në Afganistan dhe në Irak, tanket Abrams, janë maja e heshtës së mjeteve të blinduara amerikane, ndoshta më të fuqishmit në botë, të afta të përballojnë sulmet bërthamore, biologjike dhe kimike.

I quajtur MBT (Tanku kryesor i betejës), versioni i parë (M1) u prodhua në 1978 nga Chrysler Defense, tani General Dynamics Land Systems, dhe e merr emrin nga gjenerali Creighton Abrams i cili udhëhoqi trupat amerikane në Luftën e Vietnamit nga 1968 deri në 1972.

Nuk është ende e qartë se cilin version do të vendosë Pentagoni të dërgojë në Kiev, qoftë versioni më i vjetër i tankeve apo ai më i përditësuari.

Me peshë 62 ton, M1A1 janë të pajisur me motorë reaktivë të drejtpërdrejtë dhe të pajisur me një top 120 mm, të aftë për të shkatërruar një ndërtesë pothuajse katër kilometra larg dhe për të arritur një shpejtësi prej 70 km në orë.

Ata kanë forca të blinduara të uraniumit për të parandaluar depërtimin e predhave Heat (anti-tank me eksploziv të lartë), një lëndë shpërthyese e lartë e krijuar posaçërisht për të shkatërruar tanket.

Më e rëndësishmja, Abrams janë krijuar për t’i bërë ballë sulmeve bërthamore, biologjike dhe kimike.

Strategjikisht ato lejojnë lëvizshmërinë dhe shkathtësinë në operacionet tokësore.

Me ndërhyrjen e tyre, në fakt, ushtarët mund të llogarisin në operacione mbulimi praktikisht të menjëhershme, pa qenë nevoja të presin përdorimin e avionëve për bombardimet pasuese të kërkuara nga toka në zonat dhe objektivat që konsiderohen të rrezikuara.

M1A1 bëri debutimin e tyre në betejë në 1991, gjatë Luftës së Parë të Gjirit.

SHBA ka krijuar gjithashtu një version eksporti të tankeve i cili aktualisht përdoret në Egjipt, Kuvajt, Arabinë Saudite, Australi dhe në Irak.

Forcat irakiane i kanë vendosur tanket për të luftuar ISIS-in, ndërsa sauditët i kanë përdorur në luftën civile në Jemen.

