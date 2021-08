Pse popullsia e gjerë ka mosbesim ndaj vaksinave?

Artan Fugo

Në media kurrë nuk del ky fakt. Unë e di që ka gazetarë që do ta kishin qarë si lajm dhe si raportim. Por, unë e kam thënë: gazetarët i prish media dhe median e prish politika dhe politikën e prish elektorati. Dhe, elektorati pëson informacionin e mangët dhe politikën e keqe.

Hidhet vallja rrotullo!

Në fakt, e kam fjalën se takoj pa fund njerëz të cilët as nuk vaksinohen, as duan të vaksinohen, madje kanë mosbesim të rëndë kur bëhet fjalë për të. Janë rob Zoti, nuk bëjnë protesta Anti-Vax si në Perëndim, por thjesht në heshtje nuk vaksinohen vetë, nuk vaksinohen familjarët, dhe kur bie fjala në biseda japin të gjithë argumentet e tyre se përse nuk duhet vaksinuar.

Që të sqaroj ndonjë keqkuptim, unë vetë dhe të gjithë rrotull meje e kemi shpuar trupin me vaksina. Pra, nuk po jap ndonjë shembull mosvaksinimi, përkundrazi. Edhe Covidin e kalova edhe vaksinën e bëra.

Por, që nga shoferi i taksisë, hidrauliku, kamarieri, pa fund shtresa të gjera të popullsisë nuk kanë besim te vaksina. Unë nuk e di sa e mirë apo sa e keqe është kjo gjë. Këtë e dinë profesionistët. Por, unë gjykoj vetëm si profesionist në shkencat sociale dhe humane dhe si studiues i opinionit publik.

Kanë ikur tashmë teoritë konspiracioniste madhore që i kam trajtuar disa muaj më parë. Përse dyshojnë?

Dikush më thotë: Unë e kam kaluar Covidin, nuk pësova gjë, atëherë kur e kalova, përse të shtoj një rrezik potencial mbi trupin tim? Po më kapi, unë antikorpe do të kem dhe nuk kam arsye të mendoj që një infektim i dytë do të jetë më i rëndë.

Unë nuk e di nëse ky arsyetim është apo jo i drejtë. Por, di që unë nuk kam asnjë argument, në biseda kafenesh ta kundërshtoj atë.

Thjesht rri si budalla e dëgjoj duke tundur kokën për t’i bërë qejfin bashkëbiseduesit dhe ta bëj të më rrëfejë edhe më shumë nga vetja e tij.

Dikush më thotë: E ku janë eksperimentuar pasojat afatgjata të vaksinave? Ku e di unë që pas tre a katër vjetësh nuk do të japi pasoja negative? Kush e ka eksperimentuar nga këta që hiqen si të gjithëditur duke na dhënë sigurira të kota?

Unë nuk e di nëse ky argument ja vlen ose jo. Unë për vete kam bërë llogaritë e mia kur jam vaksinuar, por nuk ja bëj dot llogaritë tjetrit. Nuk mund ta mbroj dot nga vetja e tij.

A kam argumente të sigurta se vaksina nuk ka asnjë pasojë negative mbi trupin e njeriut pas dhjetë vitesh pasi ai e ka marrë atë? Nuk e di fare. Nuk e kundërshtoj dot.

Mua në përgjithësi, si i pasionuar pas Niçes, më pëlqen rezistenca popullore ndaj nesh intelektualëve, mobesimi i masave të gjëra ndaj nesh, ndaj politikës, ndaj diplomacisë, pavarësisht se populli mund ta ketë gabim. Mund ta kemi edhe ne gabim. Madje, në historinë e Shqipërisë të gjitha poshtërsitë, maskaralliqet, hajdutlliqet, tradhtitë kombëtare i kanë bërë familje të mëdha, elitat që mos qofshin, ata që drejtojnë dhe jo populli. Jo të gjithë, por vesi ka qenë jo te populli, siç thonë gjoja këta antipopulistët, kjo racë egoiste, narciste e sëmurë, pothuajse psikopatë.

Dikush më tha: Ç’ta bëj vaksinën, kur ikën një virus dhe vjen tjetri? Pse o, çdo vit do rri të bëj vaksina unë? Ik o mos u tall!

Unë nuk kam argumente ta kundërshtoj! Di që janë rezistenca të arsyeshme dhe pa argumente të arsyeshme; unë i shoh me admirim ata që rezistojnë.

Unë vetë nuk rezistoj: e bëra, ca nga frika, ca nga histeria e propagandës, ca nga shkalla e lartë e bindjes dhe e nënshtrimit që na karakterizon, ca nga inati, ca se hiqem si partizan i shkencës, o pika mua!

Por, si filozof, së paku i diplomuar kështu, asnjë argument nuk kam se përse u vaksinova dhe përse ata që nuk vaksionohen e kanë gabim që nuk bëjnë si unë.

Pse të bësh si unë është mirë dhe të mos bësh si unë nuk është mirë?

Nuk e di, unë u vaksinova, por i bindur nuk jam që bëra mirë kur shihem te vështrimi tallës i atyre që nuk vaksinohen. Por, edhe atyre të drejtë nuk u jap sepse argumentet e tyre bazohen te skepticizmi: Kush më garanton?

Nga informacionet që qarkullojnë në ueb, gjithçka është bërë lesh arapi. Gjen çfarë të duash, si ta duash, ta besosh, mos ta besosh?

As mjeku nuk besohet sepse ai nuk e ka prodhuar vetë vaksinën! Një teori që mbrojti një ekip i kryesuar nga një akademik se gjoja po krijohej imuniteti i tufës, dhe për këtë nuk dihet sesa miliona po harxhohen, doli krejt fyçkë dhe nuk po vërtetohet fare. Më duket sikurse e kam thënë pa asnjë besueshmëri.

Atëherë çfarë faji ka mileti, sic e quajnë këta antipopulistët e ndyrë, që e trajtojnë popullin si tufë injorante, që nuk beson argumentet për vaksinën?

Puna është se as rezistuesit nuk më bindin. Por, ata nuk më thonë: Mos e bëj vaksinën! Thjesht më shohin me sy ironik, me tallje dhe dhembshuri. Pse unë duhet t’u çaj veshët me propagandë: Bëje vaksinën!

A nuk u bë vaksinimi pjesë e fushatës elektorale të zgjedhjeve të kaluara për deputet? Deputet kemi, Parlament nuk kemi. As do të kemi? Kush e ndan nëse bëj vaksinën– është për të mirën time apo që unë të jap votën?

Unë nuk e di. Pse të them e di?

Mua më pëlqen rezistenca popullore dhe kur nuk ka të drejtë. Por, po sikur mos kem unë të drejtë? Skepticizmi është shpëtimtar afatgjatë.

Pse nuk beson populli? Nuk beson sikurse tregojnë sondazhet se ka pak besim te qeveria, pak besim te opozita, aspak besim te politika, pak besim te shkollat, drejtësia, etj. Po aq pak besim ka edhe te vaksinat! Sepse shkalla e besueshmërisë institucionale e opinionit publik është me natyrë sistemike. Nuk mund të ketë besim te vaksina më shumë sesa ka besim te qeveria, nuk mund të ketë besim te vaksina më shumë sesa te Akademia, nuk mund të ketë më shumë besim te vaksina sesa te sistemi i shëndetësisë.

Media këtë anë nuk e kap dot. Antenat e saj këtu nuk kapin sinjale. Sepse nuk merret me popullin, i duket si populist populli, sikurse u duket qeveritarëve, politikanëve dhe ca intelektualëve që në propagandim e sipër bien ndesh me vlerën më të lartë të shkencës, dhe atë popullore: Skepticizmin!

Bindeni popullin, ndryshime ai ka argumente për të mos u frikësuar nga argumentet që nuk i qëndrojnë logjikës së tij!

E thashë, unë e kam bërë vaksinën sepse … jam i nënshtruar, argumentet që përdora për t’u vaksinuar janë thjesht pretekste për të mos i nxirë faqen vetes para vetes sime! Nuk e di a bëra mirë a keq! Por, unë u hodha me parashutë nga avioni pa parë poshtë ku do të bija§ Sepse avioni kishte marrë flakë.

Populli nuk ka besim te politika, ka pak besim te shkollat, drejtësia … e Po aq pak besim ka edhe te vaksinat!