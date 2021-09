Pse tradhtojnë meshkujt dhe si të reagoni në këto raste

Rreth një në pesë burra pranojnë se kanë tradhtuar partneren e tyre, sipas një studimi nga “The Sun”, dhe tetë për qind prej tyre rrëfyen se kanë tradhtuar së paku pesë herë.

Jo të gjithë bien dakord për atë se çfarë konsiderohet tradhti.

Shumë njerëz mendojnë se të tradhtosh do të thotë të kesh një marrëdhënie seksuale me dikë që nuk është partneri yt.

Për disa, seksi nuk është aq i rëndësishëm. Ata besojnë se një lidhje do të thotë të biesh në dashuri me dikë tjetër.

Por të tjerët mendojnë se një puthje apo thjesht krijimi i një miqësie ose lidhja emocionale është tradhti.

E përbashkëta është se tradhtia bëhet pa dijeninë ose pëlqimin e partnerit tuaj dhe i bën ata të ndihen të tradhtuar, xhelozë, të lënduar ose të refuzuar.

Me kë tradhtojnë meshkujt?

Hulumtimet tregojnë se meshkujt kanë më shumë gjasa të tradhtojnë me një mikeshë, me dikë me të cilën punojnë ose me dikë që e kanë takuar në një aplikacion takimesh ose e kanë njohur në media sociale.

Çfarë e bën një mashkull të tradhtojë?

Nuk ka asnjë arsye pse një burrë tradhton. Ndonjëherë, kjo ndodh sepse ai thjesht dëshiron më shumë seks ose dëshiron përvoja të reja.

Ose ai mund të jetë i mërzitur ose i pakënaqur në marrëdhënien aktuale.

Shenjat që duhet t’i vini re

Kur një burrë tradhton, ka disa sjellje që bien në sy dhe duhet t’i shihni:

Ai mund të ndërpresë seksin me ju ose të jetë më pak i dashur.

Ai papritmas mund të jetë gjithë kohën duke folur në telefon ose mundohet që ta fshehë atë së bashku me laptopin apo ndonjë pajisje tjetër personale.

Ai mund të kthehet vonë në shtëpi, ose thotë se po del me kolegët ose me miqtë e tij.

Ai mund të ndryshojë mënyrën e veshjes, të bëjë dush më shumë ose të fillojë të përdorë një parfum të ri.

A mund ta hidhni pas krahëve tradhtinë?

Tradhtia shkatërron besimin në një marrëdhënie, e cila mund ta bëjë të vështirë rindërtimin e tij.

Por është e mundur që një çift ta kapërcejë këtë dhe të rindërtojë marrëdhënien nëse të dy partnerët janë të gatshëm të bëjnë një përpjekje.

Komunikimi është çelësi për të kapërcyer tradhtinë. Por është e mundur të shëroheni nga tradhtia dhe në shumë raste ta bëni marrëdhënien tuaj edhe më të fortë.

Ndonjëherë, një çifti ka nevojë për ndihmë të jashtme për të kapërcyer tradhtinë. Nëse keni nevojë për mbështetje profesionale, këshillimi nga specialistët mund t’ju ndihmojë.