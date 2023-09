PSG kërkon pesë lojtarë të Real Madrid-it në marrëveshjen për Mbappe

Paris Saint-Germain raportohet se ka listuar pesë lojtarë të Real Madrid-it për të synuar kur negociojnë një marrëveshje për Kylian Mbappe.

Të dy klubet nuk arritën një marrëveshje për Mbappe këtë verë, me Real-in duke shpresuar që të nënshkruajë me sulmuesin pa pagesë verën e ardhshme.

Një parakontratë mund të arrihet edhe në janar kur Mbappe të hyjë në gjashtë muajt e fundit të kontratës së tij.

Megjithatë, një raport në gazetën spanjolle “Sport” pretendon se PSG do të kërkojë të gjuajë deri në pesë lojtarë kur të jetë në tryezën e bisedimeve me “Los Blancos”.

Raporti thotë se Vinicius Junior dhe Rodrygo favorizohen jashtëzakonisht shumë nga presidenti i PSG-së, Nasser Al-Khelaifi.

Së bashku me dy sulmuesit brazilianë, treshja e mesfushës Federico Valverde, Aurelien Tchouameni dhe Eduardo Camavinga janë gjithashtu në listën e dëshirave të parisienëve.

Megjithatë, duke pasur parasysh klauzolat e mëdha të lirimit për lojtarët, nënshkrimet e drejtpërdrejta do të ishin pothuajse të pamundura, kështu që PSG do të duhet të negociojë marrëveshje për çdo lojtar që vjen në drejtim të kundërt.

Real gjithashtu e sheh Vinicius në veçanti si një lojtar “të paprekshëm” që do të shmangte shitjen me çdo kusht.

Duke pasur parasysh moshën e Toni Kroos dhe Luka Modric, klubi gjithashtu do të hezitonte të lejonte tre nga trashëgimtarët e tyre të mesfushës të largoheshin menjëherë.

Mbappe bëri një kthesë të papritur dhe qëndroi me klubin francez këtë verë, pavarësisht se refuzoi të nënshkruante një kontratë të re.

Pasi refuzoi një lëvizje në Arabinë Saudite dhe u përball me hierarkinë e PSG, Mbappe u riintegrua përsëri në skuadër menjëherë pas fillimit të sezonit të ri.

Pavarësisht se nuk u paraqit në shumicën dërrmuese të para-sezonit, trajneri i ri i PSG-së, Luis Enrique e thirri shpejt Mbappe në ditën e dytë të ndeshjeve të sezonit të Ligue 1.

Klubi fillimisht kërcënoi se do ta shiste lojtarin ose do të mos e përdorte nëse ai nuk do të nënshkruante një zgjatje të re të kontratës, por kjo ende nuk ka ndodhur.Albanian Post