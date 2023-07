PSG shkarkon Christophe Galtier

Paris Saint-Germain ka njoftuar zyrtarisht shkarkimin e trajnerit Christophe Galtier.

Francezi thuhet se u shkarkua menjëherë pas përfundimit të sezonit, me klubin të lidhur me zëvendësues të mundshëm gjatë pjesës më të madhe të qershorit.

Galtier zgjati vetëm një sezon në krye pasi u punësua në korrik 2022, megjithëse ai arriti të fitonte Ligue 1 dhe Trophee des Champions në atë kohë.

Dhe parisienët përgatiten të shpallin ish-bosin e Spanjës, Barcelona dhe Roma, Luis Enrique, si pasardhësin e Galtier në kryeqytetin francez.

“Në fund të 2022-2023, Paris Saint-Germain dhe Christophe Galtier kanë vendosur t’i japin fund kontratës së tyre të trajnerit të ekipit të pare”, thuhet ndër të tjera në njoftimin e PSG-së.

Ishte një periudhë e vështirë si shef i PSG-së për ish-trajnerin e Lille, i cili duhej të përballej me një dhomë zhveshjeje duke përfshirë disa nga personalitetet më të mëdha në lojë në një klub me presion të madh për të pasur sukses.

Pavarësisht sukseseve të tij në vend, qëndrimi i Galtier-it ka të ngjarë të gjykohet në performancën e tij në Champions League, me drejtuesit e klubit francez të vendosur për të ngritur trofeun kryesor të futbollit të klubeve.

Gjigantët francezë u ndaluan në 1/16 pas një fitoreje të përgjithshme 3-0 për Bayern Munich, duke e larguar PSG-në nga gara herët.

Kishte gjithashtu probleme të shumta jashtë fushës gjatë mandatit të Galtier, si udhëtimi i Lionel Messi në Arabinë Saudite.

Argjentinasi thuhet se ishte përfshirë gjithashtu në një mosmarrëveshje në terrenin stërvitor me shefin e tij, duke lënë një seancë stërvitore në mars.

Enrique tani mendohet se do të nënshkruajë një marrëveshje dyvjeçare me klubin dhe do të përpiqet të rregullojë problemet në dhomën e zhveshjes.