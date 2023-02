Punëtori shqiptar në Kanada merr shpërblim 300 mijë dollarë, pasi u godit me grusht në testikul në vendin e punës

Një punëtor shqiptar në Kanada, Rr.O., është shpërblyer me 300 mijë dollarë nga Gjykata e Lartë e Drejtësisë e Ontarios, për abuzimin që ka përjetuar në vendin e punës të kompanisë Universal Structural Restorations Ltd (USRL).

Paditësi Rr.O., pretendoi se mbikëqyrësi Ludgero De-Almeida dhe punëdhënësi USRL e abuzuan atë duke e nënshtruar sjelljen poshtëruese, degraduese dhe të turpshme. Ky trajtim përfshinte gjuhë nënçmuese dhe diskriminuese, fyerje, kërcënime në lidhje me statusin e tij të emigracionit dhe abuzim fizik nga mbikëqyrësi, i cili e goditi me grusht në ijë përpara kolegëve, duke i shkaktuar përfundimisht humbjen e një testikuli.

“Ai nuk mund të merrte më mënyrën se si po trajtohej dhe ishte i shqetësuar për atë që mund t’i ndodhte më pas. Dinamika ishte përkeqësuar. Ai [Rr.O] ishte goditur me grusht në testikul dhe më pas [në një rast tjetër] ishte lënë në tokë për orë të tëra pasi ra nga një shkallë”, shkruante në vendimin e gjyqtarit Joseph Di Luca.

Në mbështetje të argumentit të tij për abuzim, Rr.O. pretendoi se ishte i detyruar të paguante tarifën e lejes së punës; ka marrë paga në të holla që kanë qenë më të ulëta se shuma për të cilën është rënë dakord; kërkohej të paguante 2 dollarë në orë për orët e punës. Paditësi pretendoi gjithashtu shfrytëzim kur ai bëri punë rinovimi në shtëpinë e mbikëqyrësit pa u paguar.

Ai gjithashtu argumentoi se mbikëqyrësi ushtronte kontroll, drejtim dhe ndikim mbi lëvizjet e tij për të lehtësuar shfrytëzimin e tij në lidhje me punën e rinovimit të kryer falas në shtëpinë e mbikëqyrësit.

Gjykata u bind se punonjësi vendosi shumicën e pretendimeve të tij dhe mbajti përgjegjës mbikëqyrësin dhe kompaninë, shkruan Lawtimesnews.

Punëtori, i lindur në Shqipëri, emigroi në Kanada në vitin 2017 dhe u punësua si punëtor në USRL më 2018. Ai vazhdoi të punonte për kompaninë, por u largua në fund të shkurtit 2020.

Rr.O. pretendoi ndërhyrje në aftësinë e tij për të marrë kompensim nga Bordi i Sigurisë dhe Sigurimit në Vendin e Punës, pas një lëndimi në punë pas rënies nga një shkallë.

Paditësi shqiptar dëshmoi në gjyq se dha dorëheqjen sepse nuk kishte vend për të në kompani.

Gjyqtari Joseph Di Luca iu referua disa raporteve të sfondit që shpjeguan se abuzimi me punëtor shpesh përjetohet në mënyrë disproporcionale nga disa popullata të cenueshme, duke përfshirë disa që varen nga lejet e punës të lidhura me punëdhënësin e tyre dhe kanë frikë se nëse raportojnë abuzim, punëdhënësi i tyre do të hakmerret duke lejuar skadimin e lejes së tyre, duke rezultuar në humbjen e statusit të tyre ligjor.

Avokatja e punëtorit shqiptar, Filomena Kandola, ka thënë se çështja ende nuk është mbyllur, pasi mbetet për t’u vendosur çështja e shpenzimeve. /KlanKosova