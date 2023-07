Putini thotë se sanksionet e bëjnë Rusinë më të fortë

Rusia do të vazhdojë të kundërshtojë sanksionet perëndimore, ka thënë presidenti Vladimir Putin, pas pushtimit të Ukrainës nga Moska.

Fjalimi i tij në një samit virtual të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait ishte i pari i tij në një takim ndërkombëtar që nga rebelimi i muajit të kaluar në Rusi.

Putin mbështeti marrëveshjet tregtare midis vendeve të SCO-së në monedhat lokale – e parë si një përpjekje për të zbutur sanksionet.

Samiti i SCO-së i vitit 2023 po zhvillohet praktikisht nën udhëheqjen e Indisë, raporton BBC,

Putin përdori platformën për t’i dërguar një mesazh kundërshtimi Perëndimit, duke thënë se “Rusia i kundërshton të gjitha këto sanksione të jashtme, presione dhe vazhdon të zhvillohet si kurrë më parë”.

Ai ka bërë disa paraqitje publike që kur grupi mercenar i Wagnerit organizoi një rebelim jetëshkurtër në fund të qershorit, por kjo ishte hera e parë që ai shihej me një grup liderësh ndërkombëtarë

Kryeministri i Indisë Narendra Modi u bëri thirrje anëtarëve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait që të rrisin tregtinë, lidhjen dhe bashkëpunimin teknologjik, ndër të tjera.

Ai nuk iu referua drejtpërdrejt as luftës në Ukrainë, as qëndrimit gjithnjë e më këmbëngulës të Kinës në Indo-Paqësorin. Indisë – historikisht e paangazhuar – iu desh të kalonte një litar të ngushtë diplomatik, për shkak të lidhjeve të saj gjithnjë e më të forta me Perëndimin.