Qëllohet për vdekje reperi amerikan Takeoff

Reperi Takeoff është qëlluar për vdekje në orët e para të mëngjesit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Anëtari i tretë i Migos, emri i vërtetë i të cilit është Kirshnik Khari Ball, u qëllua për vdekje në një pistë bowling në Houston.

Po ashtu, dy persona të tjerë në lokal u qëlluan dhe u dërguan në spital.

Artisti tjetër që shoqërohej me 28-vjeçarin, Quavo mbeti i padëmtuar.

Në Twitter, miqtë dhe admiruesit i bënë homazhe reperit të ndjerë.

“Më kujtohet se Takeoff ishte një njeri shumë i qetë me këmbë në tokë, tip i lezetshëm”, shkroi boksieri Chris Eubank Jr.

Takeoff ka lindur në Lawrenceville, Georgia, në vitin 1994.

Ai filloi të bënte rep me Quavo dhe Offset, xhaxhain dhe kushëririn e tij, përkatësisht, në vitin 2008 nën emrin kolektiv Polo Club.

Në vitin 2011, treshja publikoi Juug Season, mixtape-in ??e tyre debutues si Migos.

Në vitin 2013, Migos publikoi Versace, hitin e tyre të parë.

Migos janë më të njohur për bashkëpunimin e tyre të vitit 2016, Lil Uzi Vert, Bad dhe Boujee, i cili arriti kulmin në numrin 1 në SHBA, si dhe 10 hitet më të mira në MotorSport, me Nicki Minaj dhe Cardi B, dhe Walk It Talk It, me Drake. /Albanianpost.com