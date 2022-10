Qentë e Sharrit, heronjtë sypatrembur të kopesë

Në të njëjtën kohë, thonë ata, kjo racë e qenve është shumë besnike dhe shumë e dashur. Këto karakteristika të qenve të Sharrit mund të vlejnë edhe për pronarët e tyre, të cilët deklarojnë se nuk do t’i shisnin qentë e tyre as nëse u ofrohen disa mijëra euro.

Qeni i Sharrit është një kujdestar i padiskutueshëm i kopesë, i cili pa ngurrim përleshet me ujqërit dhe artinjtë për të mbrojtur delet dhe bagëtitë e tjera. Kështu i përshkruajnë qentë e tyre disa prej bashkëbiseduesve të Radios Evropa e Lirë.

“Ne kurrë nuk i lidhim qentë tanë. Kjo është arsyeja pse delet tona janë të sigurta si ditën, ashtu edhe natën. Ndodh që ujqërit përpiqen të hyjnë në kope dhe të na dëmtojnë. Ka pasur raste të tilla, por qentë e Sharrit janë gjithmonë afër kopesë. Më kujtohet një rast kur qentë tanë mbytën një ujk dhe të tjerët u detyruan të iknin”, thotë me krenari Sakip Bale.

Pa qentë e Sharrit, thonë ata, nuk do të mund të mbijetonin nga sulmet e kafshëve të egra që u afrohen fshehurazi bagëtive të tyre.

“Së fundi, një ari sulmoi kopenë time më pak se një kilometër larg fshatit. Një nga qentë e mi të Sharrit u përlesh me të dhe arriti të largohet pa u lënduar. Vetëm një dele është lënduar lehtë, të tjerët nuk janë lënduar”, thotë Agron Bajrami.

Agron Bajrami nga fshati Gornjesellë i Prizrenit, tha se qentë e Sharrit pa menduar përleshen me arinjtë.

Ai tregon se si ishte rritur me qentë e Sharrit sepse kujdesej për bagëtinë.

Edhe babai i Agronit, 80-vjeçari Ramiz Bajrami, mburret me qentë e Sharrit që ka familja e tij.

“Nga viti 1966 deri më 2015 kam pasur një kope me dhen. Falë qenve të Sharrit, ujku kurrë nuk ka hyrë në tufën time për të më shkaktuar dëme. Gjithmonë i kanë mbrojtur delet”, tregon Bajra.

Mujdin Bajra nga Skorobishta e Prizrenit, thotë se qentë e Sharrit mbrojnë me jetën e tyre delet, që ai i ka mbajtur për plot 49 vjet.

“Ata [qentë e Sharrit] janë si të shtëpisë tonë. Ata e dinë se çfarë duhet të bëjnë vetëm duke më parë mua. Edhe nipi im i do shumë dhe çdo kohë të lirë që ka e kalon me qentë e Sharrit”, thotë ai.

Ai ka ndërtuar për ta strehë moderne në oborrin e tij, të cilat kanë ndriçim natën. Bajra i ushqen qentë e tij të Sharrit vetëm me mish dhe paguan një të ri që të përgatisë ushqimin për qentë e tij.

Ai tashmë nuk mban dele, por nga qentë e Sharrit nuk ka hequr dorë, pasi siç thotë, i do shumë.

Ai thotë se nuk mund ta imagjinojë jetën pa qentë e Sharrit.

“Dita ime nis dhe mbaron me qentë. Sigurohem që t’i vizitoj në mëngjes, të eci dhe të luaj me ta. Pastaj, mund të merrem me gjërat e tjera”, thotë Bajra.

Ai shton se mbajtja e qenve të Sharrit është traditë në familjen e tij.

Qentë e Sharrit kryesisht “nuk janë në shitje”

Pronarët e qenve të Sharrit thonë se këta qen janë të shtrenjtë. Ata tregojnë se disa persona janë të gatshëm të paguajnë disa mijëra euro për këtë racë qensh.

“Ne nuk i shesim qentë. Por, një shqiptar nga Tirana erdhi dhe nuk donte të largohej pa ia dhënë të paktën një këlysh. Ne nuk donim, por ai na dha me forcë 2.000 euro për një këlysh rreth tremuajsh. Një tjetër na ofroi 10.000 euro ose një xhip për një qen. Nuk pranuam dhe ai person u largua nga shtëpia jonë i zhgënjyer”, tregon Agron Bajrami.