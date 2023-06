Qeveria miraton Projektligjin për Fondit Sovran, Kurti: Kjo nismë do të rezultojë me stabilizim të ekonomisë

Qeveria e Kosovës sot ka miratuar Projektligjin për themelimin e Fondit Sovran të Republikës së Kosovës.

Në mbledhje të qeverisë, kryeministri Albin Kurti ka thënë se kjo nismë do të rezultojë me një stabilizim të ekonomisë.

“Viti 2017 është viti kur për herë të parë avukojmë për idenë e Fondit Sovran. Në fillim të qeverisjes tonë të mirë, në vitin 2021 miratuam koncept dokumentin mbi fondin sovran të përgatitur nga grupi i ekspertëve i udhëhequr nga profesor Besnik Pula. Sot jetësojmë Fondin Sovran me miratimin e Ligjit për Fondin Sovran”, ka thënë Kurti.

Në adresimin e tij parave ministrave, ai ka përmendur të mirat e këtij fondi.

“Qeveria e jonë qëndron fuqishëm mbrapa këtij vizioni, duke besuar se një nismë e tillë do të rezultojë me stabilizim të ekonomisë përmes diversitetit, krijimit të benifiteve për shtetin, përmes investimeve të mençura e me gjenerim të pasurisë për gjeneratat që vijnë. Të gjitha këto me qellim të një transforimimi makroekonomik”, ka thënë Kurti.