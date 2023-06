Qeveria ndaloi mallrat serbe, shitësit menjëherë i rritën çmimet

Me një vendim politik, Kosova konsiderohet se i shkaktoi dëm Serbisë rreth 1 milion euro.

Por nga dekreti i 15 qershorit që të ndalohet hyrja e mallrave serbe brenda Kosovës, Qeveria në Prishtinë po vlerësohet se bëri që të rriten përsëri çmimet e produkteve në treg, raporton Klan Kosova.

Vendimi po cilësohet populist e që ia shohin sherrin më së shumti konsumatorët.

Shtrenjtimet janë evidente edhe për Dhomën e Tregtisë e Industrisë, që thekson edhe telashet e bizneseve per gjetjen e alternativave.

Gjatë kësaj kohe janë bllokuar edhe mallra me origjinë evropiane, por që janë transportuar nga maunet me targa serbe, për çka Arian Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane tha për Klan Kosova se me këto veprime po dëmtohet imazhi i Kosovës si treg jo i sigurt. /Klankosova.tv