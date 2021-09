Qeveria nis procedurat për themelimin e Fondit Sovran të Kosovës

Qeveria e Kosovës, ka themeluar e Komisionit Ekzekutiv me qëllim të propozimit dhe hartimit të parimeve themelore, si parakusht për Themelimin e Fondit Sovran të Kosovës, raporton Ekonomia Online.

Kryeministri Albin Kurti tha se Komisioni do të vendos parimet bazë dhe ndërmarrjen e hapave konkret.

Sipas tij Fondi ka për qëllim për rindërtimin e një ekonomin të qëndrueshme dhe me qëllim të shërbimit si krah financiar investues.

“Në përputhje me zotimin tonë me themelimin e Fondit Sovran sot po e marrim një hap të rëndësishëm drejt realizimit të atij premtimi. Me synim për sigurim të kapitalit dhe rritjes së konkurencshmërisë, me qëllim për rindërtimin e një ekonomin të qëndrueshme dhe me qëllim të shërbimit si krah financiar investues, përmes këtij vendimi Qeveria e Kosovës themelon Komisionin ekzekutiv që do të vendos bazën”.

“Komisioni do të vendos parimet bazë dhe ndërmarrjen e hapave konkret. Anëtarët e përhershëm janë: Kryeministri kryesues, zëvendëskryeministri zëvendëskryesues, ministri i Ekonomisë anëtar, ministrja e Nërmarrëissë anëtar, ministri i Financave anëtarë, ministri i Infrastrukturës anëtar”.